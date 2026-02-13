Quem bem nada não se afoga

Estamos a chegar ao último terço do Campeonato sem que haja certezas quanto à forma como poderá vir a terminar a competição maior do futebol português.

Os três da frente continuam a ser os mesmos de sempre e, de repente, até mercê dos resultados mais recentes, as diferenças pontuais voltaram a despertar grande expectativa.

Senhor de uma vantagem considerável sobre a concorrência mais directa, o Futebol Clube do Porto era, até há duas semanas, tido como o mais provável triunfador final.

Mas, como tantas vezes acontece no futebol, as circunstâncias alteraram-se de repente, e mercê de uma derrota e um empate consentido pelos dragões, desvaneceu-se o provável campeão antecipado, para dar lugar à renovada luta entre Porto, Sporting e Benfica, todos eles postados na corrida para a conquista do título, se bem que uns com maiores possibilidades do que outros.

E, neste fim de semana, poderá a haver novidades, com benfiquistas e portistas perante difíceis deslocações às ilhas da Madeira e dos Açores, com os encarnados a entrarem já em acção na próxima noite frente a um adversário, o Santa Clara, que está quase com a corda na garganta.

Os açorianos estão apenas a um lugar -16º- da zona de descida, portanto seriamente interessados em de se desembaraçar dessa posição incómoda, e com um registo de derrotas, uma dúzia, que obriga os ilhéus a entregarem-se denodadamente ao desafio desta noite em Ponta Delgada, frente a uma equipa que também apenas encontra na vitória o alcance do seu grande objectico. A ausência, ontem conhecida, de Ausners, não deverá contribuir para o desnorte dos atletas de José Mourinho.

Com um dia de pausa pelo meio, o FCPorto também navega, mas até à Madeira, para um compromisso que augura dificuldades contra o Nacional, melhor na tabela que os açorianos, mas ainda assim nada tranquilo. Do lado dos dragões há essa ausência inesperada de Samú, substituído por Deniz Gul, o qual poderá tornar o ataque dos dragões com menos capacidadede produzir jogo atacante mas, apesar de tudo, favoritos na Choupana.

Finalmente, a fechar a noite de domingo, em Alvalade, o Sporting vai ter que defrontar uma das melhores equipas do campeonato, o Famalicão, colocada no sexto lugar, e senhora de um futebol de muito alta qualidade, servida por jogadores de nível.

Já conhecedores dos resultados dos concorrentes mais directos, águias e dragões, os leões têm à vista trabalho complicado, que apenas pode ser superado com a qualidade que muitas vezes têm demonstrado neste campeonato.