Os três da frente de novo à tangente

Terminou a jornada vinte e dois, sem surpresas de maior, e com os resultados dos três grandes dentro daquilo que eram as perspectivas.

Porém, o registo maior da ronda vai direitinho para o AVS Sad que, finalmente, alcançou a sua primeira vitória no campeonato, e logo sobre o Estoril Praia, que tem vindo a protagonizar uma carreira de sucesso. Os avenses, após 54 golos sofridos, lograram chegar a um triunfo robusto, (3-0), contra o oitavo classificado na tabela principal.

Quanto aos da dianteira, Porto, Sporting e Benfica venceram, é certo, mas não tiveram capacidade para dar outra expressão aos seus triunfos que não tenha sido um golo de diferença.

Por 1-0 ganharam Porto e Sporting, enquanto o Benfica não foi além de um 2-1, que lhe garantiu a vitória, mas não permitiu concluir que alcançada após uma exibição de muita qualidade.

O primeiro a entrar em acção foi justamente o Benfica, no sempre complicado estádio de Ponta Delgada onde, para além do adversário, se tem de contar sempre com o mau estado do relvado. E embora esse problema também se coloque aos ilhéus, é sempre ao visitante que se apresentam mais dificuldades, que o Benfica sentiu, sobretudo na segunda parte do jogo com o Santa Clara.

Depois de um primeiro tempo a roçar o bom, o conjunto de José Mourinho ficou afectado com o frango monumental concedido pelo seu guarda-redes, Trubin, que gerou nos companheiros visível intranquilidade, a qual se manteve até praticamente ao apito final.

No outro arquipélago, o da Madeira, coube aos portistas defrontarem o Nacional.

E talvez por força das várias alterações introduzidas no onze por Farioli, a verdade é que a exibição dos portistas chegou para conquistar os três pontos, mas esteve longe de poder ser considerada dentro do padrão que se exige ao líder da classificação geral.

Quanto ao Sporting já se sabia que iria ter pela frente um conjunto difícil e de muita qualidade, aliás justificada pelo sexto lugar que os famalicenses mantêm na tabela.

E voltou a repetir-se o cenário habitual, ou seja, só nos instantes finais do jogo, em Alvalade,

(82 minutos) os leões foram capazes de chegar à vitória, por força de um inédito golo marcado por Daniel Bragança, metido entretanto no jogo por Rui Borges, e autor do primeiro obtido com a cabeça, em toda a sua carreira.

Agora, enquanto leões e dragões só regressam ao jogo no próximo fim-de-semana, o Benfica volta à Liga dos Campeões, para receber amanhã, no estádio da Luz, o Real Madrid.