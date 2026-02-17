​Benfica de novo a exame

Ribeiro Cristovão
"Como diria aquele velho treinador brasileiro, para o Benfica, e no jogo desta noite, só há dois resultados possíveis: 'ganhar e…ganhar'”, escreve António Ribeiro Cristóvão sobre o jogo desta noite com o Real Madrid

O Benfica entra esta noite numa nova fase da Liga dos Campeões Europeus, esta mais decisiva, pelo facto de ser a eliminar.

Recebendo o Real Madrid no seu estádio, a equipa comandada por José Mourinho precisa de igualar aquilo que fez dezanove dias depois de ter dado aos merengues do Real Madrid uma lição que Arbeloa certamente não esqueceu e não deseja ver repetida.

No desafio anterior, o Benfica foi mais expedito, e disso tirou larga vantagem. Ou seja, os lisboetas foram capazes de atingir a baliza dos madrilenos por doze vezes, enquanto estes lograram o mesmo, mas apenas em sete ocasiões.

E todos nos recordamos do efeito produzido por essa vitória máscula dos benfiquistas, sobretudo daquele momento final em que o seu guarda-redes Trubin foi por ali fora à procura da baliza contrária, que viria a alcançar com sucesso, obtendo um golo que ficou para a história da mais importante competição europeia de futebol.

Por agora, os madrilenos estão avisados com essa lição que lhes foi ministrada no estádio da Luz e, por isso, o treinador espanhol Arbeloa não se tem cansado de chamar a atenção para os perigos de uma nova derrocada, pese embora o facto de a eliminatória se disputar em duas mãos, com a vantagem da segunda ser disputada na capital madrilena.

Um facto que ressalta das últimas horas é que o Real não pode trazer até Lisboa um dos seus mais credenciados futebolistas, de seu nome Bellingham, uma seta permanente sempre apontada às redes contrárias. E Mourinho, já sabedor dessa circunstância que pesa em desfavor dos espanhóis, não deixará de procurar fórmulas que conduzam a sua equipa a um melhor rendimento por força dessa lacuna.

Como diria aquele velho treinador brasileiro, para o Benfica, e no jogo desta noite, só há dois resultados possíveis: “ganhar e…ganhar”. É esse o desfecho que se espera e deseja, com o objectivo de sair até Madrid, daqui por uma semana, mais confortado, do que se vier a registar-se um resultado adverso.

As circunstâncias de agora são diferentes, esperando-se, por isso, que o Real Madrid também se apresente logo, na Luz, com uma atitude contrária àquela que exibiu no jogo vai para dezanove dias.

