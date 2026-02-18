Ribeiro Cristovão
Opinião de Ribeiro Cristovão
A+ / A-

Jogo estragado no minuto 50

18 fev, 2026 • Opinião de Ribeiro Cristovão


É verdade que o Benfica pode dar a volta à eliminatória.

Era grande a expectativa criada à volta do desafio disputado ontem à noite no estádio da Luz entre o Benfica e o Real Madrid.

E as razões assentavam em ideias várias, algumas das quais suscitadas pelo que acontecera no mesmo recinto num outro jogo disputado entre as mesmas equipas, pouco mais de quinze dias antes.

O Benfica havia ganho então de forma concludente, deixando esperanças que na eliminatória seguinte pudesse haver de muito semelhante.

Porém, o espectáculo desta terça-feira acabou por ter uma duração menor, de apenas cincoenta minutos, altura em que o golo dos madridistas, apontado por Vinícius Júnior, fez desencadear uma série de incidentes, que se prolongaram por doze minutos, e estragaram um espectáculo que poderia e deveria ter sido mais brilhante.

Incidentes diversos, levaram, inclusivé, à expulsão do treinador José Mourinho que, por via disso, não poderá orientar a sua equipa no jogo da segunda mão, a realizar no estádio de Santiago Barnabéu, contra este mesmo Real Madrid.

A primeira parte do jogo da Luz ainda mereceu algum interesse, com o Benfica a entrar bem, mas com os madridistas a terminarem em melhor plano até soar o apito final desse período.

Depois, no recomeço, aos cinco minutos, o Real marcou de forma espectacular por intermédio de Vini Júnior, e a partir daí não mais se jogou no anfiteatro lisboeta, devido a acusações de teor racista por parte do jogador brasileiro.

Agora, é verdade que o Benfica pode dar a volta à eliminatória, mas em face daquilo que se viu ontem à noite ficou a ideia de que os madridistas dispõem de condições bastantes para poderem chegar aos oitavos-de-final da Liga dos Campeões Europeus.

E lamentável o registo de ontem, que ficou a marcar, pela negativa, a actual edição da principal competição europeia de futebol por culpa de vários agentes, os quais poderiam e deveriam ter evitado tudo aquilo que se passou perante mais de sessenta mil espectadores.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Artigos AnterioresRibeiro Cristovão

Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.