Jogo estragado no minuto 50

Era grande a expectativa criada à volta do desafio disputado ontem à noite no estádio da Luz entre o Benfica e o Real Madrid.

E as razões assentavam em ideias várias, algumas das quais suscitadas pelo que acontecera no mesmo recinto num outro jogo disputado entre as mesmas equipas, pouco mais de quinze dias antes.

O Benfica havia ganho então de forma concludente, deixando esperanças que na eliminatória seguinte pudesse haver de muito semelhante.

Porém, o espectáculo desta terça-feira acabou por ter uma duração menor, de apenas cincoenta minutos, altura em que o golo dos madridistas, apontado por Vinícius Júnior, fez desencadear uma série de incidentes, que se prolongaram por doze minutos, e estragaram um espectáculo que poderia e deveria ter sido mais brilhante.

Incidentes diversos, levaram, inclusivé, à expulsão do treinador José Mourinho que, por via disso, não poderá orientar a sua equipa no jogo da segunda mão, a realizar no estádio de Santiago Barnabéu, contra este mesmo Real Madrid.

A primeira parte do jogo da Luz ainda mereceu algum interesse, com o Benfica a entrar bem, mas com os madridistas a terminarem em melhor plano até soar o apito final desse período.

Depois, no recomeço, aos cinco minutos, o Real marcou de forma espectacular por intermédio de Vini Júnior, e a partir daí não mais se jogou no anfiteatro lisboeta, devido a acusações de teor racista por parte do jogador brasileiro.

Agora, é verdade que o Benfica pode dar a volta à eliminatória, mas em face daquilo que se viu ontem à noite ficou a ideia de que os madridistas dispõem de condições bastantes para poderem chegar aos oitavos-de-final da Liga dos Campeões Europeus.

E lamentável o registo de ontem, que ficou a marcar, pela negativa, a actual edição da principal competição europeia de futebol por culpa de vários agentes, os quais poderiam e deveriam ter evitado tudo aquilo que se passou perante mais de sessenta mil espectadores.