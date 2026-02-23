Sem novidades de maior

Nada se alterou após a jornada 23, dadas as vitórias inequívocas alcançadas pelo Benfica, Sporting e Futebol Clube do Porto, embora os números expressos não tenham registado todos a mesma dimensão.

O Benfica começou por vencer claramente o AVS, esta uma equipa que parece condenada à descida de divisão, e que não se esperava que, no estádio da Luz, pudesse provocar qualquer tipo de surpresa. Mesmo sem ter produzido uma exibição de alta qualidade, a equipa encarnada esteve tranquila, jogou e marcou todos os golos na primeira parte, e na segunda entendeu não ter necessidade de carregar ainda mais no acelerador.

Em Moreira de Cónegos o Sporting teve procedimento contrário, ou seja, fez um primeiro tempo sem exibir uma grande intensidade, embora tenha sido superior e com algumas boas oportunidades, mas no segundo tempo tudo mudou de figura.

Num campo difícil, onde o Moreirense tem um bom registo na temporada que decorre, os leões não só chegaram a um score dilatado, como foram capazes de proporcionar um bom espetáculo, marcado por uma exibição de muita qualidade, talvez ao nível mais elevado em segundas partes em desafios disputados pelos leões até aqui.

O resultado destes é incontestável, tendo-se ficado a dever a uma grande parte dos seus jogadores o nível que o jogo atingiu na segunda parte em Moreira de Cónegos, com os golos obtidos também a merecerem registo especial. Os de Geny Catamo e de Luiz Suarez ficaram como um agradável registo do que foi possível nesta deslocação leonina a mais um reduto nortenho.

Quanto ao Futebol Clube do Porto voltou a vencer pela diferença mínima, mas nem isso tira mérito e justiça ao seu triunfo. A passar momentos em que têm ficado à vista algumas dificuldades, os dragões estão a aproximar-se de um tempo em que o conjunto vai ser posto à prova, tanto em jogos de carácter nacional, como outros a disputar em competições internacionais, onde os problemas não se afiguram menores.

E no sempre eterno derby minhoto entre Sporting de Braga e Vitória de Guimarães venceram os arsenalistas, com alguma dificuldade e pela diferença mínima, mas com justiça.

A réplica dos vimaranenses foi constante, tornou o espetáculo muito agradável e, muito importante, também agradavelmente tranquilo.