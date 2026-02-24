Prevenir para remediar

Depois dos lamentáveis acontecimentos da Luz, já amplamente dissecados e discutidos nos mais variados tons, nem sempre com conhecimento perfeito das suas causas, a UEFA decidiu ontem colocar alguma água na fervura determinando que o jogador benfiquista Prestianni fique impedido de jogar em Madrid, sendo esta suspensão somente uma pequena parte do pesado castigo que lhe irá ser imputado mais tarde, quando aquela entidade estiver na posse de todos os dados que venha a considerar imprescindíveis para tomar uma decisão final.

No entanto, apesar da suspensão preventiva do jogador argentino, o Benfica entende que pode e deve integrar o jogador na comitiva encarnada que hoje vai deixar Lisboa rumo à capital espanhola, onde, amanhã, vai defrontar de novo o Real Madrid, em jogo decisivo da Liga dos Campeões Europeus.

A decisão, sem margem para dúvidas, pertence ao treinador Mourinho, também suspenso, mas com viagem assegurada, e à qual a direcção benfiquista não deverá ter tido capacidade para resistir.

O treinador não vai igualmente comparecer na conferência de imprensa marcada para a tarde desta terça-feira, o que para si representa um ganho, dado o silêncio que o vai beneficiar.

Situação diferente, levaria Mourinho a prováveis momentos de confronto verbal com a imprensa espanhola, que neste momento não deseja nem lhe são convenientes, muito embora o seu antes propalado regresso aos merengues tenha sido colocado, por agora inevitavelmente, fora de questão.

A passagem aos oitavos-de-final da Liga dos Campeões não é, por enquanto, um dado adquirido, tanto pelo Real como pelo Benfica, embora pareça evidente a vantagem dos espanhóis: ganharam em Lisboa, jogam no seu estádio, e dispõem de uma equipa que parece mais talhada para não sair borda fora da principal competição da Uefa.

E o ambiente também não vai ser nada favorável aos comandados (à distância) por José Mourinho, que deixou a sensação de se ter deixado expulsar no estádio da Luz, para fugir ao contacto com a imensa falange de apoio madridista, e a declarações antes e depois do desafio, que desejava evitar, por razões para si convenientes.

Resumindo, a Uefa suspendeu Prestianni para assim, prevenindo, tentar evitar males maiores, muito embora o Benfica persista na ideia de integrar o jogador argentino na comitiva que vai deixar esta manhã a cidade de Lisboa.

Levar o jogador para Madrid não deixará de ser entendido como uma provocação.