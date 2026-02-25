Na difícil deslocação que o Benfica empreendeu rumo a Madrid, para ali defrontar logo à noite o Real, em jogo da Liga dos Campeões Europeus, só a vitória interessa à formação lisboeta, depois de ter sido derrotada há uma semana no Estádio da Luz frente aos merengues da capital espanhola.

Porém, não se afigura fácil a tarefa da equipa comandada por José Mourinho, bastando para isso recordar alguns factos que ficaram a marcar esta ronda europeia, desde a expulsão, em Lisboa, do técnico encarnado, que o vai obrigar a assistir ao jogo fora do seu lugar habitual, até à exclusão do jogador Prestianni, cuja presença na equipa se afigurava indiscutível.

Não causou espanto a decisão da UEFA ao suspender o jogador argentino do Benfica, dado ter-se tratado de uma medida preventiva daquele organismo, com o intuito de evitar males maiores que pudessem vir a ocorrer no desafio de logo.

Claro que está por se saber se houve ou não insulto do médio benfiquista dirigido a Vinícius, do Real Madrid, e essa verdade não deverá jamais ser apurada, dada a forma como tudo aconteceu na Luz há cerca de uma semana. Valeu, na altura, a queixa feita pelo jogador brasileiro, a que o árbitro do jogo atendeu, desencadeando, a partir daí, uma novela que dificilmente chegará ao fim.

O jogo de hoje, o estádio Santiago Bernabéu, é fundamental para uma vitória dos portugueses, embora se afigure muito difícil chegar a esse objetivo.

Para além de chegar ao jogo com um golo de vantagem a traduzir uma vitória preciosa, o Real Madrid joga em casa, apoiado por um público frenético que não vai deixar de apoiar os merengues.

Veremos até que ponto o Benfica é capaz de resistir.