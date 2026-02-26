O curto sonho do Benfica

26 fev, 2026
O Benfica ainda chegou a sonhar com a possibilidade de poder seguir em frente na Liga dos Campeões Europeus, no decorrer do jogo disputado ontem à noite, no estádio Santiago Barnabéu, contra o Real Madrid, mas tratou-se apenas de um sonho de curta duração, dois minutos, fazendo com que a equipa acordasse pouco depois para outra realidade.
Na primeira parte, aos 14 minutos, num período em que o Benfica estava a revelar-se como a melhor equipa sobre terreno, Rafa teve a oportunidade de abrir o marcador batendo, de forma inapelável, o super guarda-redes, que dá pelo nome de Courtois.
E aí nasceu a esperança de que, afinal, o Benfica até poderia fazer em Madrid, o que o Real fizera em Lisboa, há pouco mais de uma semana, ou seja, vencer o desafio e abrir claramente a eliminatória.
Só que, passados apenas dois minutos, o francês Tchouaméni, a passe de Valverde, repunha a igualdade, e lançava sombras sobre um sonho que teve vida curta.
E, a partir daí, o Real Madrid foi capaz de construir jogo bastante para chegar à vitória, mas sempre muito atento à qualidade do futebol da equipa portuguesa.
Foi mesmo necessário que Vini Júnior voltasse a tirar um coelho da cartola para desfazer as dúvidas que ainda sobravam sobre qual das equipas acabaria por vencer a eliminatória.
Porém, a verdade é que o Real Madrid, mesmo em vantagem, nunca deu mostras de perder o respeito pela equipa lisboeta, lurando até ao último segundo para garantir a diferença escassa que passou a ter, quando faltavam somente dez minutos para soar o apito final.
O Santiago Barnabéu esteve perante um Benfica de muita qualidade, que apenas pecou na falta de eficácia em lances e momentos em que poderia ter transmito uma imagem diferente à diferença final.
Venceu o Real Madrid, com justiça, mas deixando à vista dificuldades decorrentes, sobretudo, das ausências de algumas das suas figuras mais notáveis, à frente dos quais M´Bappé, que poderá ter entrado num período de hibernação, fazendo muita falta, tanto nos compromissos nacionais como internacionais.