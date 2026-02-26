Ribeiro Cristovão
Opinião de Ribeiro Cristovão
A+ / A-

O curto sonho do Benfica

26 fev, 2026 • Opinião de Ribeiro Cristovão


O Santiago Barnabéu esteve perante um Benfica de muita qualidade.

O Benfica ainda chegou a sonhar com a possibilidade de poder seguir em frente na Liga dos Campeões Europeus, no decorrer do jogo disputado ontem à noite, no estádio Santiago Barnabéu, contra o Real Madrid, mas tratou-se apenas de um sonho de curta duração, dois minutos, fazendo com que a equipa acordasse pouco depois para outra realidade.

Na primeira parte, aos 14 minutos, num período em que o Benfica estava a revelar-se como a melhor equipa sobre terreno, Rafa teve a oportunidade de abrir o marcador batendo, de forma inapelável, o super guarda-redes, que dá pelo nome de Courtois.

E aí nasceu a esperança de que, afinal, o Benfica até poderia fazer em Madrid, o que o Real fizera em Lisboa, há pouco mais de uma semana, ou seja, vencer o desafio e abrir claramente a eliminatória.

Só que, passados apenas dois minutos, o francês Tchouaméni, a passe de Valverde, repunha a igualdade, e lançava sombras sobre um sonho que teve vida curta.

E, a partir daí, o Real Madrid foi capaz de construir jogo bastante para chegar à vitória, mas sempre muito atento à qualidade do futebol da equipa portuguesa.

Foi mesmo necessário que Vini Júnior voltasse a tirar um coelho da cartola para desfazer as dúvidas que ainda sobravam sobre qual das equipas acabaria por vencer a eliminatória.

Porém, a verdade é que o Real Madrid, mesmo em vantagem, nunca deu mostras de perder o respeito pela equipa lisboeta, lurando até ao último segundo para garantir a diferença escassa que passou a ter, quando faltavam somente dez minutos para soar o apito final.

O Santiago Barnabéu esteve perante um Benfica de muita qualidade, que apenas pecou na falta de eficácia em lances e momentos em que poderia ter transmito uma imagem diferente à diferença final.

Venceu o Real Madrid, com justiça, mas deixando à vista dificuldades decorrentes, sobretudo, das ausências de algumas das suas figuras mais notáveis, à frente dos quais M´Bappé, que poderá ter entrado num período de hibernação, fazendo muita falta, tanto nos compromissos nacionais como internacionais.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Artigos AnterioresRibeiro Cristovão

Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.