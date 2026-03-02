O jogo maior é hoje

A jornada que hoje encerra já decorre desde há três dias, mas é verdadeiramente, na próxima noite que teremos, no calendário, o desafio mais importante.

Em Barcelos, o Gil Vicente é anfitrião do Benfica, duas equipas que estão colocadas perante momentos de grande afirmação.

Os gilistas a tentarem confirmar a excelente temporada que veem realizando pela mão de César Peixoto, enquanto os encarnados com o objectivo de confirmarem que a luta pela conquista do título continua a ser perfeitamente possível e, sobretudo agora, que a equipa já está fora de todas as outras competições, entre as quais a Liga dos Campeões e a Taça de Portugal.

Em terceiro lugar na classificação e, neste momento, a dez pontos do FCPorto e seis do Sporting, ambos com um jogo a mais, o desta jornada, o Benfica somente pode e deve pensar na possibilidade de sair da cidade minhota com os três pontos que lhe permitam uma aproximação de facto do duo da dianteira.

Convenhamos, no entanto, que não se apresenta fácil a tarefa dos comandados de José Mourinho: o Gil Vicente vem fazendo um campeonato de grande regularidade, ocupa um soberbo quinto lugar na tabela, e vai querer demonstrar de novo que essa carreira não tem acontecido por acaso. Em Barcelos, a equipa do galo, comandada por César Peixoto, apenas perdeu por duas vezes, contra o Porto e contra o Tondela, com um registo de apenas oito golos sofridos, exactamente os mesmos que os encarnados no estádio da Luz.

Reconhecidamente o Gil vem fazendo o seu melhor campeonato de sempre, estando, no entanto, por se saber quais as possibilidades de pontuar que terá frente ao Benfica.

Este, por sua vez, vem de uma desgastante jornada europeia, que pode ter deixado marcas numa equipa cujas ambições iam, garantidamente, muito para além disso.

Depois das vitórias do Sporting e do Porto, impõe-se ao Benfica seguir o mesmo caminho.

Perante todas as dificuldades, veremos como o vai conseguir, naquele que é, sem dúvida, o jogo mais importante vinte e quatro.