​Agora, é ainda mais a sério

A jornada vinte e cinco do campeonato (ficarão a faltar apenas nove) poderá vir a tornar-se decisiva para as contas finais da nossa maior competição.

Amanhã, o Sporting de Braga começa por defrontar o Sporting da capital, enquanto no dia seguinte, domingo, às seis da tarde teremos o grande clássico, no qual estarão envolvidos o Benfica e o Futebol Clube do Porto.

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E, em ambos casos, não pode dizer-se que um jogo seja mais importante do que outro.

Para continuarem a sua luta, da qual os bracarenses parece estarem por agora afastados, os leões têm imperativa necessidade de sair do Minho com três pontos para, também nessa circunstância, pressionarem ainda mais os interessados no derby lisboeta no dia seguinte.

Quanto aos bracarenses, a diferença que os separa do líder da competição é de vinte pontos, consequência, sobretudo, do mau começo da formação arsenalista, que então desperdiçou pontos em série, que a colocou na situação em que agora se encontra.

Já os leões de Lisboa têm amanhã pela frente uma tarefa hercúlea, bastando para isso recordar que os bracarenses somente perderam na Pedreira por duas vezes, uma contra os vizinhos do Gil Vicente, e a outra com o Nacional da Madeira, tendo sofrido em casa apenas nove golos, contra os vinte e cinco conseguidos nas balizas contrária.

No jogo da Luz, cujo início está aprazado para as seis da tarde, o Benfica, neste momento a sete pontos da liderança portista, tem imperiosa necessidade de vencer para poder continuar a pensar na hipótese de vir a sagrar-se campeão nacional. Ou seja, um empate ou uma derrota das águias neste conclave, poderá deitar a tudo perder para os lados de José Mourinho.

A deslocação dos Dragões a Lisboa não se afigura fácil, colocada de frente essa necessidade do clube da Luz em vencer. Mas, mesmo tendo em conta algumas possíveis baixas na formação nortenha, todos conhecemos a crença com que os portistas costumam enfrentar os desafios na capital.

Aguardemos, pois, para no domingo à noite podermos fazer contas, ainda que apenas teoricamente consideráveis, para então aferirmos das possibilidades que as restantes últimas nove jornadas nos poderão oferecer a todos.