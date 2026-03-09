Tudo como dantes

Afinal, não trouxe grandes surpresas a jornada vinte e cinco do nosso campeonato maior.

Enfrentando-se entre si, os quatro que comandam a classificação deixaram tudo na mesma, ou seja, a diferença que os separava antes de sábado manteve-se, deixando assim tudo para as nove jornadas que restam para terminar a competição.

No sábado, na Pedreira, Sporting de Braga e Sporting Clube de Portugal, terminaram o seu jogo igualados a dois golos. Apenas um dia depois, no estádio da Luz, o Benfica e o Futebol Clube do Porto secundaram o exemplo deixado pelos antecessores, e concluíram o embate com um resultado exactamente igual.

Ficaram assim adiadas as várias hipóteses, que antes se colocavam de, quanto ao campeonato,ser possível fazer algumas conjugações que permitissem perspectivar a hipótese de arrumação final da classificação.

Agora, há que esperar mais algum tempo para que se possa esclarecer a situação dos três da frente, não obstante, um deles, o Futebol Clube do Porto passar a ver o caminho mais desimpedido quanto ao desfecho final, do que os concorrentes que o perseguem.

Estavam, e assimcontinuam, coisas importantes no meio de tudo isto, principalmente como vai ser escalonada a representação do futebol português nas competições europeias da temporada seguinte, sendo que, a Liga dos Campeões é, como sempre, aquela que desperta maior cobiça.

No jogo de sábado, mesmo tendo realizado a sua pior actuação da temporada, os leões de Lisboa tiveram o pássaro não até ao minuto final do jogo, mas deixaram-no fugir nos instantes derradeiros mercê de uma inesperada grande penalidade. Mas, em boa verdade, o Sporting nunca justificou, até aí, a faculdade de se manter no comando do marcador.

O Sporting de Braga, para muitos a equipa que actualmente produz melhor futebol em Portugal, reduziu a pó o adversário lisboeta na segunda parte, depois de, no primeiro tempo, ter sido já bastante superior.

Talvez a deslocação à Noruega, a realizar esta semana, também tenha produzido efeitos negativos tanto nos jogadores leoninos, quanto no seu treinador.

Ontem, no estádio da Luz, os portistas foram capazes de contrariar o favoritismo do Benfica, deixando bem à vista a ideia de quanto é justa a sua posição na tabela, desde o início.

Tendo chegado ao intervalo com vantagem confortável, os dragões não foram, no entanto, capazes de manter acesa a chama do primeiro tempo, permitindo aos lisboetas uma ressurreição que chegou a não parecer possível.

Para terminar, vale a pena recordar que na próxima jornada os Dragões recebem o Moreirense, enquanto o Sporting joga em Alvalade com o Tondela, ficando para o Benfica a única deslocação, neste caso a Arouca.