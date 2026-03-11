Leões à solta no gelo

O Bodoe/Glimt vem de alcançar excelentes performances na Champions, e que o digam Manchester City, Atlético de Madrid e, mais recentemente, Inter de Milão, sendo, por isso, um adversário que a equipa de Rui Borges não pode menosprezar, antes pelo contrário, deve levar muito a sério, se quiser manter ambições de prosseguir na principal competição Uefa.

Jogar em Bodoe, com uma equipa que vem conseguindo excelentes resultados a fio, e que toma parte num campeonato que só tem início no próximo fim-de-semana, significa para os leões o terem de enfrentar todos os problemas com muita seriedade e grande profissionalismo.

O Sporting Clube de Portugal regressa, nesta quarta-feira, à Liga dos Campeões Europeus, para um compromisso que está rodeado de grandes dificuldades e que, por isso, envolve grande risco para os actuais campeões portugueses.

Na primeira jornada dos oitavos-de-final, que ontem teve lugar, duas equipas deixaram já a sua marca, conseguindo praticamente a qualificação para a eliminatória seguinte.

Trata-se do Bayern de Munique e do Atlético de Madrid, tendo cilindrado o Atalanta e o Tottenham Hotspur, respectivamente, aos quais não vai ser dada a possibilidade de recuperação.

Por outro lado, Liverpool e Barcelona adiaram tudo para a segunda mão dos oitavos, o primeiro porque perdeu na Grécia, com o Galatasaray, e o segundo porque empatou em Newcastle.

Porque agora jogam em casa, tanto ingleses como catalães têm ao seu alcance a possibilidade de aceder à próxima eliminatória.

E, amanhã, a festa continua sendo, para nós, o jogo a disputar no norte da Noruega, aquele que se reveste do maior relevo, não apenas porque o adversário da cidade de Bodoe possui uma equipa de enorme qualidade, mas, sobretudo, porque as condições climatéricas se afiguram de todo desfavoráveis à formação leonina.

E, face às circunstâncias, tudo indica que o campeão português tudo vai fazer para tentar trazer a resolução da eliminatória para Lisboa, conseguindo em Bodoe um resultado que lhe permita pensar em não dar aos noruegueses a possibilidade de serem eles a conseguirem chegar a esse estatuto.