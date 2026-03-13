A boa notícia de ontem

A vitória alcançada pelo Futebol Clube do Porto frente ao Estugarda, a contar para a primeira mão dos oitavos-de-final da Liga Europa, teve como consequência duas boas notícias: desde logo, porque este triunfo dos Dragões permite pensar que a sua passagem à fase seguinte ficou praticamente assegurada, e depois, também muito importante, a certeza de que o futebol português terá, na edição da Liga dos Campeões Europeus de 2027/2028 três equipas, ou seja, as três primeiras classificadas do próximo campeonato nacional.

Ficar no ranking à frente da Holanda era condição indispensável para atingir esse objectivo, tendo o mesmo sido alcançado mercê do triunfo dos portistas no jogo ontem realizado, e nem sequer foi necessário o contributo dos bracarenses que, como se sabe, passaram por muitas dificuldades na Hungria, onde não resistiram à maior capacidade do Ferencvaros, líder do campeonato magiar, e que venceu os minhotos por 2-0.

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Face à situação criada pela jornada desta quinta-feira, enquanto os dragões se colocaram em excelente posição para poderem manter na Liga Europa o grande objectivo de chegar à final e vencer, já os arsenalistas regressam à capital do Minho com uma derrota na bagagem, que pode ter-se tornado muito comprometedora quanto à sua continuidade na segunda competição da Uefa.



O destaque que o triunfo da equipa comandada por Fariolli justifica, assenta, fundamentalmente, na forma categórica como foi alcançado, num jogo em que a os portugueses chegaram à vantagem de dois golos, tendo conseguido segurar a vitória alcançada por força de uma actuação de grande qualidade, que veio também confirmar a possibilidade de, a nível interno, se manterem, como até aqui, no topo da classificação do campeonato, com justificadas perspectivas de que assim possam chegar ao fim das 34 jornadas.

Depois do desastre do Sporting na Noruega, onde não só teve um mau resultado, mas igualmente realizou uma péssima exibição, este triunfo portista caiu como um bálsamo na nossa semana europeia, onde também o Sporting de Braga não foi capaz de justificar a excelente carreira que vem conseguindo a nível interno.