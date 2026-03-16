Dias intensos em várias latitudes

Num fim-de-semana muito intenso, foram vários os acontecimentos que atraíram a atenção do grande público, adepto do desporto.

Além dos jogos integrados na jornada 26 do nosso campeonato, dos quais Benfica e FCPorto se desembaraçaram com êxito, apenas o Sporting adiou o seu jogo com o Tondela, medida alvo de alguns protestos, tivemos as eleições no clube de Alvalade, e ainda a vitória dos leões na final da Taça de Voleibol, frente ao Benfica, encontro realizado no Algarve.

Comecemos pelas vitórias portista e benfiquista na jornada, com maiores dificuldades para o clube da águia, que passou por grandes problemas para levar de vencida a equipa do Arouca.

É que, só no minuto final do jogo, os comandados de José Mourinho conseguiram ultrapassar o difícil obstáculo, e numa altura em que os encarnados já desesperavam pela chegada à vitória.

Já o Futebol Clube do Porto desembaraçou-se mais facilmente da equipa do Moreirense, esta tranquila no oitavo lugar, e antes a prometer complicar a vida aos dragões.

Porém, foi sol de pouca dura, porque ainda na primeira parte a equipa de Fariollli chegou ao dois-zero, para confirmar o triunfo com um terceiro golo, já no segundo tempos.

O Sporting, por ter avançado com um pedido de adiamento do seu jogo com o Tondela, foi alvo de críticas provenientes de outros parceiros da primeira Liga, mas sem com isso se incomodar.

Será oportuno lembrar que o seu adversário de amanhã na Champions, o Bodo-Glimt, também procedeu da mesma forma na Noruega, tendo-lhe sido concedida a faculdade de marcar para outra data o confronto com o Valerenga, correspondente à jornada inaugural do campeonato daquele país nórdico.

Fora dos estádios, o Sporting cumpriu o seu 31.º acto eleitoral, com Frederico Varandas a vencer por margem muito expressiva, noventa por cento, o adversário que defrontou.

Deste modo, Varandas ficará no comando do Sporting por doze anos, tornando-se assim no segundo Presidente com maior permanência no clube, só ultrapassado por João Rocha, que presidiu aos destinos dos leões durante treze anos consecutivos.

O bom desempenho de Varandas nos dois anteriores mandatos foi, assim, distinguido pela massa associativa dos leões que, deste modo, premiou o sucesso de Frederico Varandas, mercê da conquista de vários troféus e títulos, particularmente os dois últimos campeonatos de futebol.