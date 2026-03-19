Positivo e negativo de Carlo Ancelotti

O treinador italiano Carlo Ancelotti, um dos nomes mais fortes do futebol internacional da actulidade, merece por estes dias referência especial entre nós, por dois motivos especiais.

Ainda antes do jogo que o Sporting disputou em Alvalade, nesta terça-feira, frente à equipa norueguesa do Bodo-Climdt, o actual seleccionador do Brasil, veio a público para deixar entender que, do seu ponto de vista, as possibilidades do campeão português eram escassas face a uma equipa que, para si, é a melhor a defender em toda a Europa.

Ancelotti estaria seguramente a ter em conta os últimos resultados alcançados pelo Bodo, a nível da Liga dos Campeões, depois desta equipa se ter desembaraçado de grandes clubes tais como o Manchester City, o Atlético de Madrid e, mais recentemente, o Inter de Milão, partindo daí para uma projecção, que se revelou distorcida, e segundo a qual, depois da derrota dos leões na Noruega por tão volumoso resultado, estava aberta a porta ao Bodo, para assim chegar, com alguma facilidade, à qualificação para os quartos-de-final da Liga dos Campeões.

Para o técnico transalpino, o Bodo possui neste momento a melhor defesa de toda a Europa, encontrando nos seus últimos resultados e melhor e maior justificação para se exprimir desta maneira.

Afinal, enganou-se Ancelotti.

No estádio José Alvalade, o Bodo não só fez uma exibição globalmente medíocre, como especialmente o seu sector defensivo ficou a merecer a pior qualificação.

Foi batida inapelavelmente, sofreu cinco golos, e se os leões tivessem aproveitado todas as oportunidades de que dispuseram, teríamos ficado perante um resultado mais do que histórico.

Outro aspecto da conduta de Carlo Ancelotti tem a ver com a selecção do Brasil, que actualmente comanda.

Na convocatória feita por estes dias para os jogos particulares com a França e a Croácia, não aparece o nome de Neymar, um jogador que, pela sua dimensão, parecia ter sempre lugar assegurado na equipa canarinha., pelo menos enquanto fosse essa a sua vontade.

O astro brasileiro tem revelado deficiências que não recomendavam a sua chamada à selecção, e Carlo Ancelotti tomou a decisão que muitos outros seleccionadores, especialmente brasileiros, não teriam coragem de assumir.

Fez bem e os jogos que se seguem vão certamente dar-lhe toda a razão.