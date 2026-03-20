Continua a boa caminhada europeia

O futebol português, a nível de clubes, continua a protagonizar uma caminhada sensacional, mantendo três clubes em duas competições, e preparados para competir a alto nível nos quartos-de-final da Liga dos Campeões e na Liga Europa.

Depois do brilhante comportamento do Sporting na Champions, ao conseguir uma remontada que vai ficar para a história do futebol, Futebol Clube do Porto e Sporting Clube de Braga, acabam de desembaraçar-se de dois adversários, mercê de resultados finais que não suscitam quaisquer dúvidas.

Na quarta-feira, o Sporting de Braga reverteu o resultado negativo que trouxera da Hungria, vencendo de forma inapelável o Ferencvaros de Budapeste, mercê de uma exibição de muito alta qualidade, traduzida em números que não permitem quaisquer dúvidas.

Os minhotos entraram fortes no jogo, e começaram muito cedo a tranquilizar os seus adeptos.

Com dois golos apontados nos minutos iniciais do desafio da Pedreira, os bracarenses partiram depois para uma goleada que lança a equipa em boas prespectivas de poder chegar ainda mais longe.

Caberá agora aos minhotos receber no seu estádio os espanhóis do Bétis de Sevilha, uma equipa de alta qualidade, defrontando depois, nas meias-finais, caso consiga o apuramento, ou o Celta de Vigo ou o Friburgo.

Ontem à noite, o Futebol Clube do Porto eliminou todas as dúvidas que ainda pudessem subsistir, vencendo de novo os alemães do Estugarda, agora no estádio do Dragão, apurando-se assim para os quartos-de-final, onde terão como adversário o Nottingham Forest, treinado pelo português Vítor Pereira.

E caso vençam, os Dragões terão de enfrentar depois ou Bolonha ou Aston Villa, qualquer delesadversários de respeito, capazes de causarem problemas sérios à equipa portuguesa do Norte.

Importante, para já, é reforçar a nota sobre a excelente caminhada protagonizada nestes dois dias por minhotos e portuenses, com a promessa de que tudo farão para prosseguir o caminho nesta competição da Uefa.