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Opinião de Ribeiro Cristovão
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O título ficou agora à porta do Dragão

23 mar, 2026 • Opinião de Ribeiro Cristovão


Com um banco que não é comparável a qualquer outro no futebol português, o conjunto dos Dragões tem soluções para todos os problemas.

A jornada de ontem era considerada muito justamente como decisiva para as contas finais do título de campeão da temporada quase a terminar.

E, depois da vitória do Futebol Clube do Porto frente ao Sporting de Braga, e quando ficam por disputar apenas sete jornadas, sem que qualquer delas implique riscos elevados para a formação portista, o que resta cumprir aos Dragões pode vir a transformar-se num autêntico passeio, não obstante ser necessária muita concentração, sem deslumbramentos pelo meio, que, a existir, não deixarão de se tornar de todo inconvenientes e indesculpáveis.

O desafio de ontem, na Pedreira, apresentava-se como deveras importante e decisivo para os Dragões, por significar um teste, o grande teste que faltava, para se poder aferir verdadeiramente a qualidade da equipa do italiano Francesco Fariolli.

E os noventa minutos jogados na capital do Minho tiraram todas as dúvidas que ainda pudessem subsistir.

O FCPorto foi sempre superior, mesmo no curto período em que esteve em desvantagem no marcador. O SCBraga marcou primeiro, de grande penalidade, mas nunca foi capaz de transmitir a ideia de que seria possível chegar à vitória final, tal foi a personalidade sempre exibida pela equipa portista, que foi capaz de desfazer rapidamente essa vantagem, e adiantar-se no marcador.

Com um banco que não é comparável a qualquer outro no futebol português, o conjunto dos Dragões tem soluções para todos os problemas e, em boa verdade, o seu treinador também as tem sabido por em execução em cada momento, e consoante as dificuldades que a equipa possa atravessar.

Agora, com sete jornadas para disputar, o FCPorto recebe o Famalicão, o Tondela, o Alverca e o Santa Clara, visitando os estádios do Estoril, do Estrela da Amadora, e do AVS,

Portanto como é fácil constatar, o título está bem à vista, ficando agora a luta circunscrita ao segundo lugar, que Sporting e Benfica vão disputar.

Os leões, que ontem se deslocaram a Alverca, não permitiram surpresas de qualquer espécie, tendo vencido por números indiscutíveis, voltando assim ao segundo lugar da classificação.

E, como aliciante da competição, resta apenas o próximo Sporting-Benfica, incluído na jornada trinta do actual campeonato, a disputar no próximo dia 19 de Abril.

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