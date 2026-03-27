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Opinião de Ribeiro Cristovão
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Selecção entra em acção

27 mar, 2026 • Opinião de Ribeiro Cristovão


Foi no estádio Azteca que se desenrolaram alguns desafios que ficaram para a história do futebol.

No curto período que é atribuído às selecções de futebol, está incluído o próximo jogo de Portugal que, na cidade do México, vai defrontar a formação daquele país centro-americano, num primeiro teste que permitirá ao seleccionador luso fazer uma avaliação do estado actual dos jogadores convocados.

No histórico estádio mexicano, o único no mundo que vai albergar três campeonatos do mundo, 1970, 1986 e o do ano em curso, a nossa selecção vai ter a oportunidade de defrontar a selecção local, uma forte formação centro-americana, com fortes ambições no mundial que se aproxima, e no qual vai beneficiar da vantagem de jogar com o apoio do seu público.

Recorda-se que foi no estádio Azteca que se desenrolaram alguns desafios que ficaram para a história do futebol: em 1986, Maradona tornou-se a figura mais em evidência ao apontar um golo frente à Inglaterra, que ainda hoje é recordado. Nesse encontro, o astro argentino passou por sete adversários, para depois bater o guarda-redes britânico através de um golo que muitos entendem ter sido marcado com a mão.

Por outro lado, a final desse Campeonato do Mundo, o de 86, colocou frente a frente as selecções da Argentina e da Alemanha, tendo os sul-americanos conseguido chegar a uma vitória ainda hoje muito festejada, sobretudo por todos quantos admiravam o enorme talento de Diego Maradona.

E é no Azteca que Portugal e México se irão defrontar, quando forem três horas da manhã de domingo.

O seleccionador português tem ao seu dispor um lote de jogadores de grande qualidade, embora não podendo contar com Cristiano Ronaldo, e vai certamente fazer várias experiências no que respeita à utilização dos vários elementos.

No desafio a seguir, a selecção portuguesa terá como adversário os Estados Unidos.

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