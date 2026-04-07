As doces e amargas amêndoas da Páscoa

Foi uma Páscoa particularmente interessante para o Sporting, que não ganhou apenas em Alvalade frente ao Santa Clara, mas também beneficiou dos empates cedidos pelos seus concorrentes directos, Porto e Benfica, que não foram capazes de levar a melhor sobre Famalicão e Casa Pia.

Contra os casapianos, o Benfica somou o terceiro empate consecutivo, um score desastroso para os encarnados, estes sempre com a obrigação de vencer.

Ou seja, neste campeonato, em seis pontos possíveis para os encarnados, estes amealharam somente dois, o que diz bem da irregularidade das águias até agora.

No desafio de ontem à noite, em Rio Maior, o Benfica pouco ou nada fez na primeira parte do jogo com o Casa Pia, vindo a melhorar no segundo tempo sem, contudo, ter sido capaz de vincar a sua superioridade sobre um adversário manifestamente inferior, mas que acabou por merecer o ponto com que abandonou a cidade de Rio Maior.

E, como se não bastasse, José Mourinho fez no final do jogo declarações verdadeiramente alarmantes, que colocam o Presidente Rui Costa numa situação comprometedora, e sem saber se irá ou não continuar com o laureado e renomado melhor treinador português.

No sábado, o FCPorto também deglutiu amêndoas amargas no Dragão, frente ao Famalicão, que não se limitou a oferecer grande resistência aos portistas, como lhes foi superior em quase todo o desafio, mas sobretudo na primeira parte, em que se mostrou como a melhor equipa em campo, tendo apenas sido contrariado por um resultado que, então, não merecia.

Alguns jogadores que têm sido fundamentais na equipa de Fariolli, estiveram especialmente fora do jogo, ao que parece, dizem alguns, devidos aos estragos causados por recentes participações em jogos pelas suas selecções para o apuramento para o Campeonato do Mundo.

O empate registado no Dragão veio, entretanto, relançar o campeonato, após antes se ter imaginado que o título poderia ficar entregue aos Dragões, caso tivesse sido possível chegar a uma vitória contra os famalicenses.

Por tudo quanto já se disse, coube aos leões guardar, para si, as mais doces amêndoas da Páscoa, depois de uma vitória difícil, frente à sempre combativa formação dos açorianos do Santa Clara.

O jogo de Alvalade começou com um susto dos leões, no seguimento do golo marcado logo aos dois minutos pela equipa visitante, mas após o qual o Sporting arrancou para uma primeira parte de grande qualidade, das melhores registadas até aqui.

Os leões viriam assim a beneficiar dos empates dos adversários mais directos, reanimando um campeonato que parecia destinado a terminar antes do tempo.

Entretanto, hoje, o Sporting volta à Liga dos Campeões, defrontando o poderoso Arsenal no estádio José Alvalade.

As perspectivas para os lisboetas não são as melhores, mas nas actuais circunstâncias tudo pode acontecer. E se “acontecer” bem, fica igualmente a ganhar o futebol português.