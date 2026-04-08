Difícil, mas não impossível

O jogo de ontem, em Alvalade, a contar para os quartos-de-final da Liga dos Campeões Europeus, entre o Sporting e os ingleses do Arsenal, terminou com a vantagem londrina ficando, no entanto, a ideia de que a eliminatória não ficou terminada.

O resultado favorável aos arsenalistas é importante, mas está longe de garantir que a sua qualificação para as meias-finais está assegurada. De resto, essa ideia ficou demonstrada durante os noventa minutos, durante os quais o Sporting nunca foi uma equipa adormecida nem dominada, tendo até assegurado algumas das melhores oportunidades do desafio.

Antes do jogo, talvez a grande maioria estivesse à espera de um Arsenal mais forte, dada a sua situação de lider do campeonato de Inglaterra, onde lidera a classificação geral, e capaz de garantir antecipadamente no estádio Alvalade a passagem, sem problemas, à eliminatória seguinte.

Mas, pelo contrário, o que ficou demonstrado foi a possibilidade de o Sporting conseguir um bom resultado no Emirates Stadium, em Londres, daqui por uma semana, e tornar assim a qualificação do Arsenal bem mais complicada.

Sob o comando de Rui Borges, os leões produziram uma exibição de qualidade e a tempo inteiro, o que, aliás, ficou perfeitamente demonstrado pelas reacções finais de muitos adeptos da equipa portuguesa.

Também é oportuno referir nesta página a derrota, ontem, do Real Madrid no seu próprio estádio, frente ao Bayern de Munique, complicando assim as suas possibilidades na segunda mão a realizar em Munique.

E hoje, temos mais dois encontros importantes e interessantes, a contar para a primeira mão dos quartos-de-final da Champions, com o Barcelona a receber o Atlético de Madrid, e o PSG Paris Saint-Germain a defrontar o Liverpool.