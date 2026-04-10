Porto e Braga adiam por uma semana na UEFA, mas antes vem mais campeonato

Nesta semana de intensa actividade, nem Braga nem Porto foram capazes de dar algum alento à qualificação de ambos para as meias-finais da Liga Europa.

Os minhotos tiveram pela frente um adversário mais difícil, tudo indicando que a segunda mão em Sevilha poderá tornar-se ainda mais complicada para as suas cores.

Já os portistas, mesmo cedendo um empate no Dragão frente ao 16º da Premier League, parece terem condições de resolver aquilo que não foi possível no seu próprio estádio.

Aguardemos, pois, pela próxima quinta-feira, para ficarmos a saber se há ou não sobreviventes

portugueses na segunda mais importante do futebol europeu, a nível de clubes, sabendo-se que na véspera também o Sporting tem um compromisso difícil em Londres, frente à equipa do Arsenal.

Entretanto, começa já hoje, a jornada 29 da nossa primeira Liga, a sexta antes de terminar o campeonato.

E, no programa do fim-de-semana, temos, no sábado, o Sporting e a sua curta deslocação à Reboleira, para defrontar o Estrela da Amadora para, no domingo, o Benfica ser anfitrião na Luz do Nacional da Madeira, enquanto o FCPorto viaja até ao Estoril, onde irá defrontar um adversário historicamente perigoso.

Tarefas complicadas, portanto, para leões e dragões, em momentos diferentes nas suas carreiras.

O rápida saída dos leões à Amadora envolve riscos por razões diversas mas, sobretudo, duas: primeiro, porque os estrelistas continuam em posição complicada na tabela, e depois, porque os leões não deixarão de estar também a pensar no desafio de quarta-feira, em Londres, contra um Arsenal, que ainda não tem o apuramento garantido, não obstante ter saído de Alvalade com vantagem de um golo.

Já o FCPorto, após dois empates consecutivos, um em Famalicão, outro, ontem, no seu próprio estádio, e de outras tantas exibições menos conseguidas, vai à costa do Estoril para cumprir uma tarefa pouco fácil. Desde logo, porque há um histórico que convirá sempre ser tido em conta, depois porque os canarinhos estão seguramente bem amparados por uma classificação tranquila na tabela (o Estoril é sétimo com 37 pontos).

Não esquecendo o Benfica, que joga domingo na Luz com o Nacional da Madeira.

Depois do empate comprometedor com o Casa Pia, o mínimo que se pode exigir aos comandados de José Mourinho é uma vitória tranquila e uma exibição segura.

O mal já feito até agora tem que estancar. De vez…