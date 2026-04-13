O título ficou agora mais azul

Nos três jogos em que participaram os grandes não houve, afinal, novidades: todos venceram, mantendo assim as mais normais perspectivas de que o futuro título de campeão não deverá escapar ao Futebol Clube do Porto.

Passando agora a faltar apenas cinco jornadas para o cumprimento integral do calendário, os portistas somente têm uma deslocação menos fácil, neste caso à Reboleira, para defrontar o Estrela da Amadora, que, entretanto, no sábado, se manifestou incapaz de complicar a vida aos leões de Alvalade.

É verdade que o Sporting realizou então uma exibição despida de brilho, uma das piores realizadas neste campeonato, e o golo solitário, com que selou a vitória na Reboleira, confirma exactamente o que aconteceu no desafio de sábado passado.

Neste domingo, o Benfica começou por enfrentar o Nacional da Madeira, num jogo em que a curiosidade se centrava especialmente sobre as opções de José Mourinho quanto à formação do onze benfiquista, já que, quanto ao favoritismo não havia dúvidas de que aos madeirenses não cabia o mais pequeno quinhão desse favoritismo.

Afinal, não houve novidades de maior e, os encarnados, marcando muito cedo, acabaram por construir uma vitória que não deixou dúvidas e assentou perfeitamente na formação escolhida pelo técnico José Mourinho.

Mais tarde, o FC Porto fazia à Costa do Estoril a deslocação que se imaginava poder encerrar algumas dificuldades para o onze nortenho. Mas, dominando completamente o jogo, desde o primeiro e até ao derradeiro minuto, os dragões deram um passo muito importante, talvez decisivo, para vir a arrecadar o título de campeão.

Nos cinco desafios que restam, os portistas somente têm de cumprir duas deslocações, ou seja, ao Estrela da Amadora e ao AVS, este já formalmente destituído e rebaixado ao escalão secundário.

Mas, para animar o campeonato, teremos no próximo domingo o derby entre Sporting e Benfica, o clássico mais vibrante e marcante do futebol português, pese embora a circunstância de agora se correr o risco de já não vir a influenciar a classificação final do campeonato.

