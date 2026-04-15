Sem margem para erro

A comitiva do Sporting Clube de Portugal viajou ontem para Londres onde, logo à noite, vai enfrentar um dos seus maiores desafios desta temporada.

Cabe aos leões defrontar o Arsenal, com o qual perdeu há uma semana em Alvalade, em jogo da segunda mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões Europeus de futebol.

Trata-se, está bem de ver, de um momento que pode vir a ficar na história do clube lisboeta, caso a equipa escolhida por Rui Borges seja capaz daquilo que, nesta altura, parece estar ao seu alcance.

Os arsenalistas venceram, em Lisboa, por apenas um golo de diferença, obtido, aliás, em circunstâncias muito fortuitas, e quando o desafio estava quase a chegar ao fim, não tendo ficado demonstrada a antes apregoada superioridade da formação inglesa, o que ajuda a dar corpo à ideia de que a actual eliminatória está longe de estar decidida.

Aliás, o Arsenal, depois de Alvalade, há uma semana, tem vindo a acumular maus resultados e a somar más exibições, que têm dado origem a que a diferença muito substantiva de que usufruía na Premier League tem vindo a esfumar-se, ao ponto de o Manchester City estar agora a perfilar-se como adversário capaz de fazer esboroar o sonho do título, que os arsenalistas alimentaram durante muito tempo.

Não se podendo considerar vencedor antecipado, o Sporting parece dispor agora melhores condições para aceder às meias-finais da Liga dos Campeões, dada a consistência de que a equipa leonina vem dando mostras.

Mesmo jogando em terreno alheio, a equipa de Rui Borges, tem condições para discutir o resultado de hoje, sobretudo e também pelo que vimos no desafio de há uma semana no estádio lisboeta, mas desde que não cometa erros que levem a tudo perder.

Do Sporting, que tem menos a perder no campeonato de Portugal do que o Arsenal na Premier League, espera-se e deseja-se um desafio equilibrado no Emirates londrino, que permita jogar com determinação até ao último minuto e, se necessário, porque não? de um prolongamento.

O campeão português está à beira de poder fazer história na Champions.

Veremos se o conseguirá!!!