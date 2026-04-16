Acabou uma história linda

Em Londres, frente a uma equipa que não escondeu os seus receios durante todo o jogo, o Sporting viu chegar ao fim a bela história que vinha construindo ao longo da edição em curso da Liga dos Campeões Europeus.

A equipa leonina deixou o Emirates sem que lhe possam ser apontados defeitos, opondo-se à melhor equipa e que comanda a Premier League, o campeonato mais importante do mundo, e conseguindo um empate, que acabou por ser injusto relativamente àquilo que aconteceu durante os noventa minutos de jogo.

Pelo que vimos ontem, bem pode afirmar-se que os quartos-de-final da Liga dos Campeões poderiam ter um desfecho diferente.

A equipa dirigida por Rui Borges bateu-se por isso, dispôs de algumas oportunidades para romper o zero que se manteve até ao fim, mas também há que considerar a qualidade do seu adversário, cuja actuação acabou por valorizar o trabalho do campeão português.

Contrariando algumas previsões mais pessimistas, a verdade é que os leões se bateram desde o primeiro minuto contra uma equipa que, neste momento, é considerada de forma quase unânime como uma das melhores do mundo, e que não comanda por acaso a liga mais rotulada de todas quantas disputam campeonatos nacionais.

Depois do excelente desafio de ontem, aproximam-se agora novas e difíceis tarefas para o conjunto do leão, comandado pelo excelente Rui Borges.

No próximo domingo teremos o sempre apetecível derby lisboeta, com o Sporting a receber o eterno rival Benfica, para um jogo cujo resultado final pouco ou nada influenciará a classificação final dos dois gigantes da capital.

E, quatro dias depois, os leões terão jogar no Dragão a sua continuidade ou não na Taça de Portugal, depois de terem vencido em Alvalade os portistas por 1-0.

Portanto, fase complicada dos leões para a qual partem certamente com a mesma determinação com que têm enfrentado a temporada quase a terminar.