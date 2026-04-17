Braga ufano, Porto incapaz

Todos sabíamos que a jornada europeia de ontem envolvia alguns riscos para as duas equipas portuguesas ainda em prova, depois dos inacreditáveis empates consentidos nos seus estádios nos desafios da primeira mão dos quartos-de-final da Liga Europa.

Ambos tinham empatado em casa, o que deixava antever dificuldades tanto para dragões como para arsenalistas, mais para estes, pelo facto de irem bater-se com uma equipa que ocupa o sexto lugar da liga espanhola, e que conta sempre, no estádio Benito Villamarin, com forte apoio, quando defrontam adversários, sobretudo em competições europeias.

Para os portistas antevia-se tudo ao contrário, não obstante o empate concedido no Dragão contra o décimo-sexto classificado do campeonato mais competitivo do mundo, o Nottingham Forest, em situação desesperada para se poder manter na Premier League.

Afinal tudo foi diferente, o que confirma, como sempre, que o futebol é tantas vezes campo vasto para as mais variadas suposições.

Os Dragões acabaram por ser eliminados, muito por culpa da forma como foram desastrados nos primeiros minutos do jogo em Nottingham tendo, aos oito minutos, ficado sem o contributo do central polaco Bednareck, expulso pelo excesso cometido com um adversário, punido pelo árbitro por inevitável expulsão, ele que é também, habitualmente, o comandante de todo o sector defensivo portista.

Virada a página internacional, as atenções viram-se agora para a trigésima jornada do nosso campeonato que, com o desafio entre o Rio Ave e o AVS, começa na noite desta sexta-feira.

E é para domingo que aponta o especial interesse da ronda, pelas razões mais diversas.

Um derby, ou um clássico, como preferirem, enfrentando-se Sporting e Benfica, em Alvalade, é sempre o maior cartaz do futebol nacional.

E, desta feita, pelas consequências que dele poderão advir, consoante o resultado que venha a verificar-se, e que interessa a cada uma das duas formações.

Sem atribuir favoritismos, que são sempre um risco quando se trata de futebol, acredita-se que poderemos assistir a um desafio de qualidade, situação que, infelizmente, nem sempre é regra pelas circunstâncias mais variadas.