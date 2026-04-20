Faixas encomendadas

Quando faltam somente quatro jornadas (12 pontos) para chegar ao fim a edição deste ano da mais importante prova do calendário futebolístico português, o campeonato nacional, pode afirmar-se, com grande segurança, que o título já tem destinatário.

O Futebol Clube do Porto, que depois da jornada de ontem passou a ter uma vantagem pontual ainda mais confortável sobre a sua concorrência mais directa, voltará a ser campeão, depois de em 2021-2022 ter assegurado pela trigésima vez a conquista do troféu mais apetecido do futebol nacional.

E, o que se pode afirmar desde já, é que os dragões vão vencer com toda a justiça, por terem sido a equipa mais regular e de melhor rendimento ao longo dos últimos nove meses.

Por isso, nada a opor ao mérito da estrutura do maior clube nortenho, com destaque especial para duas figuras, o técnico Francesco Fariolli e o Presidente André Villas-Boas.

A festa far-se-á lá mais para diante, havendo ainda a possibilidade de a poder juntar à vitória na Taça de Portugal, para cuja final se saberá, na quarta-feira, se fica ou não apurado, depois do jogo que tem de realizar no Dragão frente ao Sporting Clube de Portugal.

Entretanto, para o clube leonino passou agora a sobrar a dúvida sobre se conseguirá ou não alcançar o segundo lugar da liga portuguesa, depois da derrota ontem sofrida no estádio Alvalade perante o seu maior rival de sempre, o Sport Lisboa e Benfica.

De facto, neste domingo era verdadeiramente transcendente o desfecho do derby da capital.

Uma vitória dos leões, ou empate, atiraria os encarnados borda fora do campeonato, enquanto que um triunfo encarnado faria aumentar as dúvidas sobre qual a segunda equipa portuguesa irá, na temporada que se segue, tomar parte na Liga dos Campeões Europeus.

Venceu o Benfica, após um desafio marcado por grande intensidade e qualidade, talvez o melhor dos últimos anos, e só decidido nos derradeiros instantes do jogo de Alvalade.

As duas equipas equivaleram-se durante toda a partida, mas os encarnados foram capazes de interromper a boa série de jogos que os leões têm conseguido nos tempos mais recentes.

Ou seja, se os leões tivessem chegado ao fim em vantagem, não se poderia afirmar tratar-se de uma vitória injusta.

Agora, a quatro jornadas do fim, o Benfica tem um calendário aparentemente mais complicado.

Recebe, na Luz, o Moreirense e o Sporting de Braga, deslocando-se a Famalicão e ao Estoril.

Já os leões visitam o AVS e o Rio Ave, recebendo no seu estádio os minhotos do Vitória de Guimarães e do Gil Vicente.

Aguardemos, pois…