Final da Taça antecipada

O Futebol Clube do Porto-Sporting Clube de Portugal, marcado para esta quarta-feira, faz regressar a Taça de Portugal, cuja segunda mão das meias-finais se vai disputar no estádio do Dragão, depois de os leões terem vencido em Alvalade por 1-0, mercê da conversão de uma grande penalidade, no passado dia três de Março.

Temos, assim, uma possível final antecipada, que se prevê muito intensa e bem disputada, num estádio cheio e com a equipa da casa dispondo de alguma vantagem.

É verdade que os leões entram hoje em campo com um golo de vantagem, mas isso não lhes garante que o Estádio Nacional esteja ali ao alcance da mão.

A equipa de Rui Borges acaba de passar por dois momentos particularmente delicados, um contra o Arsenal, o outro em que teve como adversário o seu maior rival de sempre, o Benfica, podendo prever-se que essa dupla ressaca possa ter feito estragos na condição física de vários dos seus jogadores.

No entanto, tratando-se de um embate decisivo para a equipa leonina, que corre o risco de chegar ao fim da temporada sem ter somado qualquer conquista, também é possível levar os jogadores leoninos e uma auto-superação que lhes permita confirmar a escassa vitória conseguida no seu estádio Alvalade, frente a um adversário tão poderoso, e chegar à sempre tão desejada festa do Jamor.

Em vias de voltarem a conquistar o título de campeão nacional, os dragões estarão igualmente empenhados em chegar a uma vitória e à eliminação da equipa lisboeta, também porque isso representaria chegar à dobradinha que lhes escapa há vários.

A equipa portista tem vindo a conseguir excelentes resultados e algumas boas actuações, o que, juntando o estado psicológico ligado aos seus jogadores, poderá ajudar a um desafio tranquilo, o que poderá ajudar a abrir caminho para a final, no dia 24 de Maio próximo, na qual o adversário poderá ser ou o Desportivo de Fafe ou o Torreense, depois do jogo em Torres Vedras, e do empate a um golo registado na cidade fafense. .