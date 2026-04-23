A taça de Portugal pintou mais verde

A auto-superação evidenciada pelos jogadores do Sporting na meia final da Taça de Portugal, disputada ontem à noite no estádio do Dragão, contribuiu decisivamente para que os leões conquistassem o direito de estar na final a disputar no próximo dia 24 de Maio, contra um adversário a adquirir o mesmo direito no embate entre o Torreense e o Desportivo de Fafe, a disputar logo à noite em Torres Vedras.

No estádio portista assistiu-se a um desafio nem sempre marcado pela qualidade suprema, mas disputado com muita intensidade durante todos os minutos que o árbitro decidiu conceder.

Mesmo depois de ter perdido em Alvalade no dia 3 de Março passado, pela escassa diferença de um golo, o FCPorto partia para a segunda mão de ontem à noite dispondo de alguma vantagem sobre a formação lisboeta do Sporting.

Desde logo, porque iria poder contar com o apoio de mais de cinquenta mil adeptos portistas no seu próprio estádio, e depois porque os leões vinham de um período conturbado, após os desafios realizados contra o Arsenal e, a seguir, o Benfica, para competições diferentes.

No entanto, os dragões não foram capazes de confirmar o favoritismo que lhes era antecipadamente atribuído, porque tiveram pela frente um adversário que se lhe opôs claramente durante a primeira parte, sabendo também controlar a superioridade portista que se tornou evidente na etapa complementar.

Não foi, como já dissemos, um jogo de grande qualidade, no qual foram assinaladas trinta faltas, (22 do Porto, 8 do Sporting), com seis cartões amarelos (três para cada) e um cartão vermelho, este mostrado a um jogador da equipa da casa.

No entanto, repetimos, assistiu-se a um desafio de grande intensidade, com o árbitro a realizar um trabalho difícil, no qual os jogadores pouco colaboraram sem, contudo, se poder afirmar que influenciou o resultado final do jogo.

Longe da possibilidade de discutir o título, o Sporting passou a dispor, a partir de agora, de uma excelente oportunidade para ganhar a Taça de Portugal pela 19ª vez.

O jogo de hoje entre o Torrense e o Fafe determinará qual deles será o seu adversário.