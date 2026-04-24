Arrancada final
24 abr, 2026
Ficou ontem apurada para a final da Taça de Portugal a equipa que em 24 de Maio próximo irá defrontar o Sporting Clube de Portugal.
Trata-se do histórico Torreense que, na segunda meia-final, venceu o Fafe por 2-0, depois de ter empatado a um golo no desafio da primeira mão, no terreno do adversário nortenho.
O Torreense tem história no futebol português, por ter permanecido durante alguns anos no escalão principal e, inclusive, depois de em 1956 ter defrontado o FCPorto na final da Taça de Portugal, que os portistas venceram também por 2-0, num tempo em que José Maria Pedroto era o capitão da equipa, e Dorival Knnippel, vulgo Yustrich, o seu treinador.
Depois de Sporting e Torreense terem assegurado presença na final do Jamor, regressa o campeonato, para encetar, sem interrupções, as últimas quatro jornadas, decisivas para que venha a estabelecer-se a classificação final das equipas, cinco para os leões que ainda têm um jogo em atraso, no caso com o Tondela, a realizar na próxima quarta-feira.
Por agora, teremos no sábado, às 18h00 horas, o Benfica-Moreirense e, no domingo, à mesma hora, Estrela da Amadora-FCPorto, e AVS-Sporting, às 20h30.
Trata-se de uma jornada, a 31ª, relativamente tranquila para as equipas mais qualificadas, embora possa prever-se que os dragões, não obstante o seu claro favoritismo, poderem vir a encontrar alguma resistência no embate da Reboleira, frente aos estrelistas.
E a luta pelo segundo lugar não deverá ter nesta ronda um dos seus pontos mais altos, já que, tanto benquistas como leões, não deverão ser surpreendidos tanto por moreirenses, como por avenses, estes já condenados à descida de divisão, na qual pontificarão na próxima temporada.
