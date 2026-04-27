Final com poucas dúvidas

Faltam agora somente três jornadas para terminar o campeonato, quatro para o Sporting, e poucas dúvidas restam quanto às decisões finais em todos os domínios.

Antes de mais, porque a atribuição do título de campeão está decidida, estando, por isso, o Futebol Clube do Porto em curtas vésperas de iniciar os festejos, o que poderá acontecer já daqui por uma semana.

A questão do segundo lugar é a grande dúvida por esclarecer, tendo o Benfica ficado no fim-de-semana e posição de vantagem, dado o facto de ter passado a depender apenas de si próprio, ao contrário do que acontecia antes da última jornada se ter iniciado.

Nos dias passados mais recentes, do quarteto da frente só o Sporting de Braga saíu derrotado, tendo Sporting empatado, enquanto águias e dragões saíram por cima ante os adversários que lhes couberam em sorte.

E o escândalo maior ficou mesmo à conta responsabilidade dos leões, que viajaram até à Vila das Aves certamente iludidos com a possibilidade de estar ganho antecipadamente o desafio com o já despromovido AVS, mas que acabou por atirar o clube de Alvalade para uma situação com que não contava, e que agora pode lançá-lo para uma próxima temporada bem diferente daquilo que projectava até à pouco.

Ao não ter conseguido ganhar nas Aves a uma equipa já despromovida, o Sporting confirmou sinais já deixados em desafios anteriores, tendo-se mantido sem vitórias há já longas semanas.

A equipa está fisicamente de rastos, e esse estado tem constituído um visível decréscimo na sua produção, estando por se saber que são por isso os verdadeiros responsáveis.

Para quem está fora, como nós, o treinador Rui Borges poderia ter ontem organizado a sua equipa de modo diferente, ou seja, fazer alinhar de início os melhores, para os poder colocar em repouso quando pudesse vir a estar em confortável situação de vantagem.

Optou por uma fórmula diferente, os resultados ficaram à vista no desfecho do jogo.

A três jornadas do fim, o Benfica ficou em vantagem dependendo apenas de si próprio para poder ficar no segundo lugar com acesso à Liga dos Campeões da próxima temporada.

Os encarnados parece disporem de um calendário mais complicado mas, por enquanto é proibido fazer previsões.