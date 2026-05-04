Finalmente há campeão

Com apenas duas jornadas por cumprir no calendário do nosso principal campeonato,

há já novo campeão, um campeão justo que assim regressa, quatro anos depois, às grandes conquistas que reabrem as portas da Europa.

O Futebol Clube do Porto é assim o novo titular, depois de, no sábado, ter vencido o Alverca no seu estádio do Dragão, não obstante essa vitória se ter traduzido em apenas um golo, afinal quanto basta para arrecadar os três pontos., e depois de saber que o seu rival Benfica não tinha conseguido ir além de um empate, frente ao sempre difícil Famalicão.

Não foi novidade esta conquista portista.

Tendo assumido o comando da classificação em 31 de Agosto passado, depois de uma vitória inquestionável no estádio José Alvalade, a equipa dos dragões não mais largou tal posição, mesmo que essa circunstância não se torne necessária para justificar a conquista do campeonato.

A regularidade portista no decorrer das trinta jornadas seguintes fica como atestado da sua capacidade, muito tendo contribuído para isso a disponibilidade dos seus jogadores, a forma hábil como o seu treinador soube utilizá-los durante todo o percurso, e a superintendência do seu presidente, conhecedor, como poucos, pela sua experiência, como se deva actuar nos meandros do futebol.

Vindo do Ajax, onde não conseguiu conquistar o campeonato holandês, Francesco Fariolli tornou-se no Porto um treinador a rondar a perfeição, sabendo utilizar, nos devidos momentos, o vasto lote de jogadores que tinham sido colocados à sua disposição, os quais se tornaram peças fundamentais, muito embora, mesmo que alguns deles, tenham chegado ao futebol sem rótulos de grandes campeões.

Agora, fica por disputar o segundo lugar, que dá acesso à Liga dos Campeões Europeus da próxima temporada.

Melhor posicionado, o Benfica não pode, entretanto, cometer deslizes nos dois desafios que restam, contra e o Braga e o Estoril, porque o Sporting, que está à espreita e pode vir a causar uma surpresa.

Sporting que já na noite desta segunda-feira vai ter um difícil obstáculo, o Vitória de Guimarães, que tudo fará para complicar ainda mais a vida aos leões, depois destes terem empatado sucessivamente com o AVS e o Tondela.