A eficácia regressou a Alvalade
05 mai, 2026
O campeonato apenas terminou para o já festejado campeão nacional, o Futebol Clube do Porto.
Após dois empates consecutivos, frente aos dois últimos clubes da classificação geral, considerados verdadeiramente incompreensíveis, o Sporting voltou ao estádio José Alvalade para, desta vez, vencer de forma categórica e inquestionável a sempre complicada equipa do Vitória de Guimarães, já inapelavelmente afastada das próximas edições das competições europeias.
Em boa verdade, não se esperava tanto da equipa comandada por Rui Borges no desafio de ontem à noite, perante a formação vimaranense.
Na ressaca de dois jogos e resultados inaceitáveis para um sempre candidato a campeão nacional, não era previsível uma noite tão substantiva, com uma exibição e um resultado tão convincentes.
Mas a verdade é que os leões começaram bem cedo a construir a marca de 5-1.
E depois, confirmando-a, foram igualmente capazes de realizar uma exibição da qual as anteriores, com o AVS e Tondela, se tornaram apenas meras caricaturas.
Igualado em pontos com o Benfica, o Sporting tem agora de aguardar pelas duas jornadas finais deste campeonato para ficar a saber que destino lhe cabe na próxima temporada, a nível internacional.
Estando em melhor posição, o Benfica depende apenas de si próprio nos dois desafios que restam.
Jogará na Luz, contra o Sporting de Braga, para, a terminar, fará uma curta viagem até à Costa do Estoril, enquanto os seus vizinhos leões vão a Vila do Conde, defrontar o Rio Ave, para acabar em Alvalade, a defrontar a excelente equipa do Gil Vicente.
Ou seja, o campeonato apenas terminou para o já festejado campeão nacional, o Futebol Clube do Porto, que jogará ainda com o AVS, na Vila das Aves, e com o Santa Clara, no estádio do Dragão, para então fazer a festa final de uma vitória que lhe escapava há mais de três épocas consecutivas.
