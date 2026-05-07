Hoje estamos todos com o Braga

Assistimos, ontem à noite, a mais um excelente embate da Liga dos Campeões Europeus.

E, desta vez, decisivo, pois ao contrário do que alguns poderiam esperar, o Bayern de Munique não consegui dar a volta ao resultado negativo que trouxera de Madrid, tendo chegado apenas a um empate que não bastou para evitar que o Paris Saint Germain esteja de novo na final da mais importante competição de clubes da Uefa, a Liga dos Campeões, no próximo dia 24 de Maio.

E não se podem colocar reservas ao sucesso dos parisienses, que depois de uma notável e inesquecível vitória na cidade luz, foram capazes de guardar essa vantagem num jogo bem menos brilhante do que aquele fora disputado há oito dias.

Deste modo, o PSG volta a ser finalista da Champions, agora para defrontar o Arsenal, equipa que, à partida, parece partir para o desafio decisivo como menos favorita.

Lamenta-se, entretanto, a impossibilidade de os bávaros terem feito melhor no jogo de ontem, mas a verdade é que, perante um adversário com tanta qualidade, não seria fácil fazer diferente.

Entretanto, na noite de hoje, teremos a segunda mão da meia-final da Liga Europa, com o Sporting de Braga em Friburgo, na Alemanha, para defrontar a equipa local, depois de ter vencido na cidade dos arcebispos por 2-1, uma vitória tangencial, mas que, apesar disso, dá algumas garantias aos bracarenses.

Tendo estado presente na final da mesma competição há 16 anos, num jogo em que teve como adversário o Futebol Clube do Porto, este então vencedor em Dublin, o Sporting de Braga pode agora repetir agora essa presença, esperando-se que seja capaz de aguentar a vantagem conseguida há uma semana na Pedreira, perante um adversário que parece estar ao seu alcance.

Trata-se de mais um grande momento para a equipa arsenalista, que a seguir volta ao nosso campeonato para defrontar o Benfica, um jogo desde já marcado por enorme expectativa, por poder tornar-se decisivo quanto à participação portuguesa na próxima edição da Liga dos Campeões Europeus.