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Adeus bracarense à Europa

08 mai, 2026 • Opinião de Ribeiro Cristovão


O Sporting de Braga foi a derradeira equipa portuguesa a sair da Europa do futebol, mas fê-lo com dignidade e deixando ao velho continente a imagem de uma equipa adulta, com capacidade, e vontade de vencer.

O Sporting de Braga foi a derradeira equipa portuguesa a sair da Europa do futebol, mas fê-lo com dignidade e deixando ao velho continente a imagem de uma equipa adulta, com capacidade, e vontade de vencer.

Porém, diversos fatores adversos acabaram por contribuir para a eliminação que ontem aconteceu na Alemanha, o principal dos quais a expulsão do seu defesa, o costa marfinense Dorgeles, quando somente estavam jogados sete minutos da primeira parte.

A partir desse minuto fatal, o técnico Carlos Vicens, teve de socorrer-se de alterações na sua equipa que não previa, e que se revelaram susceptíveis de poder ajudar a formação minhota a aguentar a vantagem alcançada na capital do Minho.

Porém não foi possível ir mais longe do que assustar os alemães quando, aos 79 minutos, o espanhol Pau Vitor fez chegar com sucesso a bola à baliza de Atoubolu.

E, daí até final, foi a equipa portuguesa aquela que dominou o jogo, sem que, no entanto, tenha conseguido levar o desafio a um tempo complementar de desempare.

Fechou-se, assim, a porta da Europa ao futebol nacional, depois de Benfica, Porto e Sporting terem sido também afastados das competições em que tomaram parte a partir de Setembro passado, o que se repetirá na temporada que vem a seguir.

E agora as atenções viram-se, em exclusivo, para o campeonato português da primeira Liga, com duas jornadas para disputar em fins de semana que se seguirão.

Os jogos mais importantes apenas se realizarão na próxima segunda-feira, todos à mesma hora, sendo depois tudo esclarecido na semana seguinte.

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