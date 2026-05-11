Ribeiro Cristovão
Opinião de Ribeiro Cristovão
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Em dia de frio, uma noite nem quente

11 mai, 2026 • Opinião de Ribeiro Cristovão


Nesta segunda-feira, vamos poder assistir a um rol de jogos muito desafiantes, pela influência que os seus resultados poderão vir a registar na tabela classificativa.

A penúltima jornada do campeonato da primeira Liga completa-se hoje, na expectativa de podermos assistir a alguns desafios marcados por muita emoção e perante a possibilidade de, quanto a classificações finais, tudo poder ficar resolvido.

Dos grandes, o Futebol Clube do Porto já começou a surpreender.

Depois de um campeonato imaculado, com o título já resolvido, após várias exibições de grande qualidade e de resultados a condizer, a formação nortenha caiu ontem, com estrondo, na sua curta deslocação à Vila das Aves, para ali defrontar o já despromovido AVS, e que, até ontem, apenas ter vencido por duas vezes em 33 jornadas.

É verdade que o técnico Francesco Fariolli procedeu, no jogo frente aos avenses, a diversas alterações no onze com que iniciou a partida. No entanto, esse procedimento não serve de justificação, uma vez que foram muitas as vezes em que o treinador modificou a equipa, e sempre com resultados positivos.

Apesar de a temporada estar a chegar ao fim, o que aconteceu ontem aos dragões não deixa de constituir também um aviso para toda a estrutura dos dragões, no que toca à próxima temporada.

Entretanto, nesta segunda-feira vamos poder assistir a um rol de jogos muito desafiantes, pela influência que os seus resultados poderão vir a registar na tabela classificativa.

Está por conhecer o segundo clube participante na Liga dos Campeões, e também por se saber se, Tondela ou Casa Pia, qual deles descerá à segunda divisão.

O Tondela jogará em casa com o Moreirense, enquanto os casapianos irão a Guimarães, para ali defrontar o Vitória local.

Mas é no Benfica-Braga que assenta a maior expectativa, depois de os minhotos terem participado na Liga Europa, a meio da semana, em desafio muito competitivo, realizado na Alemanha.

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