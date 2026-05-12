Campeonato até ao fim
12 mai, 2026
Basta somente uma jornada para fechar o calendário.
Resta uma jornada para que o Campeonato termine, havendo ainda algumas dúvidas que só no próximo domingo ficarão esclarecidas.
Do campeão já se fala há vários dias, mas continua por se saber quem acompanhará o Futebol Clube do Porto na próxima edição da Liga dos Campeões Europeus.
Na Liga Europa a dúvida também permanece, não se sabendo qual das duas equipas lisboetas irá ser o representante português.
E a ser assim, ao Sporting de Braga restará a possibilidade de apenas participar na Liga Conferência, o que não deixa de ser manifestamente pouco para um representante com tanta qualidade.
E em relação às descidas continuamos a não saber quem irá acompanhar o AVS, e quem tomará parte nos jogos de repescagem, havendo vários candidatos à ocupação desse indesejável lugar, estando assim por uma semana a resolução de todos os actuais problemas.
A jornada de ontem também foi fértil em acontecimentos susceptíveis de ponderação nos tempos mais chegados.
O regresso do Sporting ao segundo lugar, e a possibilidade de voltar à Liga dos Campeões não deixou de surpreender. À partida, o Benfica, jogando no seu estádio, dispunha de muitas condições para não deixar fugir o lugar que recentemente amealhara.
Por agora, e se tudo correr dentro na normalidade, será muito difícil a equipa de José Mourinho voltar a dispor da hipótese voltar a ultrapassar o seu rival da segunda circular.
Convém recordar que, para terminar, os leões receberão em Alvalade o Gil Vicente, enquanto as águias poderão ter vida difícil na Amoreira, frente à equipa do Estoril Praia.
Por tudo quanto fica dito, vamos ter campeonato até ao fim.
Basta somente uma jornada para fechar o calendário, havendo boas razões para se mantenha a continuada expectativa, que tem marcado a nossa prova maior.
- 11 mai, 2026
- 08 mai, 2026
- 07 mai, 2026
- 05 mai, 2026
- 04 mai, 2026
- 30 abr, 2026
- 29 abr, 2026
- 27 abr, 2026
- 24 abr, 2026