Resta uma jornada para que o Campeonato termine, havendo ainda algumas dúvidas que só no próximo domingo ficarão esclarecidas.

Do campeão já se fala há vários dias, mas continua por se saber quem acompanhará o Futebol Clube do Porto na próxima edição da Liga dos Campeões Europeus.

Na Liga Europa a dúvida também permanece, não se sabendo qual das duas equipas lisboetas irá ser o representante português.

E a ser assim, ao Sporting de Braga restará a possibilidade de apenas participar na Liga Conferência, o que não deixa de ser manifestamente pouco para um representante com tanta qualidade.

E em relação às descidas continuamos a não saber quem irá acompanhar o AVS, e quem tomará parte nos jogos de repescagem, havendo vários candidatos à ocupação desse indesejável lugar, estando assim por uma semana a resolução de todos os actuais problemas.

A jornada de ontem também foi fértil em acontecimentos susceptíveis de ponderação nos tempos mais chegados.

O regresso do Sporting ao segundo lugar, e a possibilidade de voltar à Liga dos Campeões não deixou de surpreender. À partida, o Benfica, jogando no seu estádio, dispunha de muitas condições para não deixar fugir o lugar que recentemente amealhara.

Por agora, e se tudo correr dentro na normalidade, será muito difícil a equipa de José Mourinho voltar a dispor da hipótese voltar a ultrapassar o seu rival da segunda circular.

Convém recordar que, para terminar, os leões receberão em Alvalade o Gil Vicente, enquanto as águias poderão ter vida difícil na Amoreira, frente à equipa do Estoril Praia.

Por tudo quanto fica dito, vamos ter campeonato até ao fim.

Basta somente uma jornada para fechar o calendário, havendo boas razões para se mantenha a continuada expectativa, que tem marcado a nossa prova maior.