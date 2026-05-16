O adeus às armas em nove estádios

Depois de longas semanas a disputar um campeonato que fica marcado por grande intensidade a vários níveis, cerram-se este sábado os portais de uma competição onde já há pouco por resolver.

Antes de mais, é importante desfazer dúvidas sobre qual a equipa que irá acompanhar o FC Porto na próxima edição da Liga dos Campeões, estando igualmente por se saber quem se juntará ao AVS na descida de divisão, bem como ficará aquela que sujeita a participar num play-off, ao qual há, por agora, há mais de que um concorrente.

Estaremos assim, neste sábado, perante uma tarde/noite muito apelativa, dado que os nove desafios da jornada se dividem em três grupos, com dois jogos a partir das 15h30 horas, quatro com início às 18h00, para tudo acabar com aqueles que podem ser considerados os mais importantes da ronda, um em Alvalade, Sporting-Gil Vicente, e o outro na Amoreira, com o Estoril Praia a servir de anfitrião ao Benfica, sobrando o Famalicão-Alverca, jogo a que também convirá estar atento.

E justifica-se o interesse pelos dois encontros a disputar na área da grande Lisboa, desde logo porque a formação de Barcelos chega à capital disposta afazer a vida difícil aos leões, e depois porque a curta saída da equipa da Luz à Costa do Estoril, também envolve alguns perigos que a equipa de José Mourinho terá de ter em conta.

Tudo isto numa altura em que continua a haver muitas notícias envolvendo os dois gigantes da capital: nos leões, porque o desafio deste sábado deixa à vista riscos que a equipa de César Peixoto vai querer tornar mais visíveis, e depois porque no estádio benfiquista esta noite de sábado poderá tornar-se de despedida para algumas figuras importantes, com destaque para o técnico José Mourinho que, dizem alguns meios, poderá ter já chegado a acordo para se mudar para Madrid, onde o espera um Real cheio de angústias e de perturbações.

Ultrapassado este bem preenchido sábado ficará a restar a final da Taça de Portugal, já aprazada para o dia 24 de Maio, um domingo, às 17,30 horas, com um desafio que parece destinado a manifestar algum desequilíbrio.

Convém, no entanto, não desmerecer do Torreense que terá como adversário Sporting, para a festa final de uma temporada da qual sobram excelentes e duradouras recordações.