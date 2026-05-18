Ainda não acabou

O Campeonato Nacional chegou ao fim mas, por enquanto, a época ainda não está terminada. Falta a final da Taça de Portugal, que voltará a ter como palco o sempre fabuloso Estádio Nacional, com duas equipas, em princípio, de estatura diferente, apresentando-se com credenciais diferentes, mas cujo desfecho poderá não deixar de suscitar dúvidas até ao apito final do juiz que irá dirigir o encontro.

Antes disso, porém, continuarão a ser feitos os mais diversos balanços, consoante as conveniências, acerca da prova maior do calendário, que chegou ao fim no passado sábado.

Venceu o Futebol Clube do Porto, o que já se sabia há algum tempo, e com mérito total.

Os dragões foram não apenas os melhores entre os dezoito participantes mas, sobretudo, aqueles que foram capazes de manter regularidade ao longo das 34 jornadas.

Os portistas assumiram o comando da classificação após a quinta jornada e, a partir daí, jamais cederam esse lugar privilegiado, não dando hipóteses aos adversários mais aptos, que, no final tiveram de contentar-se com posições secundárias.

O Sporting alcançou o segundo lugar e, por via disso, está apto a tomar parte na próxima edição da Liga dos Campeões, pese embora ter de passar pela necessidade de se submeter a uma pré-eliminatória, na qual tudo pode acontecer.

Mérito para a formação leonina e, em partes iguais, para o treinador Rui Borges, em cuja acção assenta uma grande parte do mérito até aqui alcançado pelos leões.

Mais distante ficou o Benfica, remetido por isso para a Liga Europa, e dando origem a momentos de grande perturbação, que estão a ser vividos para os lados da Luz, não se sabendo quando voltará a haver paz à volta do Presidente Rui Costa e de todos quantos têm feito parte da sua equipa, os quais têm em mãos problemas de diversa ordem, estes susceptíveis de estarem na origem das mais variadas e imprevisíveis consequências, tanto a curto como a médio prazo.

Uma palavra para as duas equipas que desceram de divisão, AVS e Tondela, aos quais se deseja um rápido regresso ao escalão principal, cabendo ainda ao Casa Pia submeter-se a um play-off, no qual terá como adversário o Torreense.

E também uma saudação para o Académico de Viseu, que trinta e sete anos depois regressa à primeira divisão, e igualmente para o Marítimo, que volta a um lugar que foi seu durante algumas décadas.

Que sejam ambos felizes, e representem condignamente as regiões em que estão inseridos, a Beira Interior e a Região Autónoma da Madeira.