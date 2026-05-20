O curto espaço da seleção

Quando se pensa num espaço alargado de jogadores a convocar para a selecção, essa referência parece discutível quando se ouvem as justificações do seleccionador para deixar de fora alguns daqueles que antes já haviam deixado sinais de que os seus nomes poderiam vir a caber na lista dos escolhidos por Roberto Martinz.

Nomes como os de Ricardo Horta, Pedro Gonçalves, Paulinho, António Silva, Palhinha e Rodrigo Mora eram, para muitos adeptos e não só, figuras susceptíveis de poderem estar no próximo Mundial de Futebol que vai ter lugar nos Estados Unidos, México e Canadá a partir do próximo mês de Junho.

Roberto Martinez bem esticou a corda, soltando explicações sobre essas ausências sem, contudo, conseguir convencer os mais cépticos.

O primeiro a reagir foi o Presidente do Sporting de Braga, seguindo-se-lhe outras figuras do nosso futebol manifestando a sua incompreensão, sobretudo porque ainda recentemente Ricardo Horte fora chamado pelo seleccionador para outros jogos de carácter particular.

Com ou sem polémica, a discussão vai continuar, e tornar-se-à ainda mais acesa à medida que o Mundial for decorrendo e perante as exibições e resultados alcançados pela selecção nacional.

Por agora, é importante deixar escrito que os vinte e sete jogadores escolhidos por Roberto Martinez são, sem qualquer sombra de dúvida, igualmente, e como sempre, os convocados de mais de dez milhões de portugueses, nos quais todos apostamos e de quem esperamos as melhores prestações, com o objectivo de chegar o mais longe possível, e até, discutir a final e chegar ao título maior do mundo.