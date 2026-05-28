Casa Pia ou Toreense na primeira divisão?

Enquanto o país desportivo continua entretido com as mais diversas probabilidades sobre o futuro de José Mourinho, e o Sporting prossegue a chorar a “desgraça” do passado domingo no Jamor, a qual deixou feridas gigantescas difíceis de sarar no futuro mais imediato, há um jogo marcado para amanhã que, de repente, se transformou num acontecimento de grande dimensão nacional.

Referimos, naturalmente, o desafio que, na cidade de Rio Maior, vai colocar frente a frente as equipas do Casa Pia e do Torreense para que, através do seu resultado, se venha a saber qual das duas vai ter direito a tomar parte no campeonato da primeira Liga da próxima temporada.

Já sabemos que o encontro da primeira mão, realizado em Torres Vedras, terminou com um empate sem golos, o que, aparentemente, parece dar alguma vantagem aos casapianos, que desta feita jogam no estádio que têm utilizado como seu ao longo das últimas temporadas.

Não é, está bem de ver, uma previsão fácil sobre o desfecho, dadas as circunstâncias que, entretanto, foram criadas por aquilo que aconteceu há escassos dias na final da Taça de Portugal, em que os torreenses deixaram sem conserto o adversário leonino, que arrancara para o estádio nacional munido das melhores credenciais, que lhe atribuíam quase total favoritismo.

Não é necessário voltar à história escrita nesse jogo memorável do Jamor, que lançou para a ribalta um clube valente, servido por jogadores valentes, com qualidade e fibra bastantes, que tornaram possível um feito de que o país ainda fala e de que vai falar durante muito tempo, porque foi conseguido com muito mérito, e por força do achincalhamento de um adversário, que não estava no calendário.

Amanhã, a partir das 20 horas, teremos então essa super final, cujo desfecho está, neste momento, longe de prever.

Casa Pia-Torreense, para todo o país acompanhar com muita atenção e emoção!!!