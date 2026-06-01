Ribeiro Cristovão
Opinião de Ribeiro Cristovão
A+ / A-

O justo campeão da Europa

01 jun, 2026 • Opinião de Ribeiro Cristovão


É oportuno recordar aqui palavras dessa lenda do futebol que se chama Alex Fergusson: “O PSG jogou contra uma equipa aborrecida que só defendeu."

Antes do passado sábado não havia seguramente muitas dúvidas sobre qual a equipa com maior capacidade para conquistar a Liga dos Campeões Europeus referente à temporada que agora chegou ao fim.

Defrontavam-se Paris Saint-Germain e Arsenal, dois clubes que haviam acedido à final depois de percursos em que o representante da Cidade-Luz deixou sempre a sensação de que só muito dificilmente não chegaria à final de Budapeste.

Pelo caminho haviam ficado clubes com enorme currículo na mais importante e prestigiada competição europeia de clubes, destacando-se Bayern de Munique, Real Madrid, Barcelona e outros, sendo também justo salientar a excelente carreira conseguida pelo campeão português, Sporting Clube de Portugal, que logrou ultrapassar a fase eliminatória, para chegar à fase de grupos, onde teve comportamento relevante.

Para além de todos os incidentes e todas as suas consequências, Arsenal e PSG conseguiram o almejado objectivo de se apresentar num dos mais históricos estádios europeus, o Arena, em Budapeste, apresentando-se em melhores condições o representante francês, não só pela qualidade de futebol que exibiu durante toda a temporada, mas também por ter nas suas fileiras jogadores de altíssimo nível, entre os quais quatro portugueses, cujo valor não poderia ser posto em causa.

E foi exactamente em consequência de tudo isto que os parisienses se apresentam na capital da Hungria não apenas como candidatos à vitória final mas, sobretudo, como o principal favorito para atingir essa conquista.

O jogo a que se assistiu na tarde de sábado mostrou-nos duas realidades diferentes, ou seja, uma equipa ambiciosa e com manifesta vontade de vencer, e outra predisposta a jogar com calculismo à espreita de uma oportunidade, sem se preocupar muito e apresentar futebol de qualidade. Claramente defensiva, a formação arsenalista acabou por ser vencida por um adversário superior, mesmo que tenha sido necessário recorrer ao desempate pela marcação de grandes penalidades, momento em que o PSG foi mais profissional.

É oportuno recordar aqui palavras dessa lenda do futebol que se chama Alex Fergusson:

“O PSG jogou contra uma equipa aborrecida que só defendeu."

Chapeau…

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Artigos AnterioresRibeiro Cristovão

Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.