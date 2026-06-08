Poucas dúvidas desfeitas

Não havia, seguramente, muitas dúvidas quanto ao desfecho das concorridas eleições para a presidência do Real Madrid, tido por muitos como o maior clube do mundo.

E o dia de ontem justificou perfeitamente essa designação, tal foi concorrido o acto eleitoral sobre o qual alguns observadores chegaram a sustentar dúvidas quanto à vitória e continuidade do actual Presidente, Florentino Perez.

No entanto, acabou por se concretizar o resultado previsto e Florentino vai continuar à frente dos destinos dos merengues durante os próximos quatro anos.

Porém, o aparecimento de uma nova e diferente candidatura e os resultados finais registados,deixaram também o aviso ao actual líder de que da próxima vez tudo poderá ser revertido.

Enrique Riquelme, o outro candidato, realizou uma campanha intensa que causou perturbação nas hostes contrárias, mas era sabido que não eram sustentadas as razões para que a vitória pudesse pender para o seu lado.

O que, no entanto, ficou evidente, é que Riquelme, mais do que concorrer agora, teve como grande e principal finalidade lançar as bases para uma próxima oportunidade, que poderá surgir até mais depressa do que os regulamentos preveem.

Com a vitória de Florentino escancarou-se também a porta de regresso do treinador português José Mourinho ao clube mais prestigiado do mundo.

E essa era também uma dúvida que alguns sectores foram adiantando, embora a sua credibilidade suscitasse muitas opiniões, emitidas em sentido contrário.

Ficou deste modo também resolvido o problema do Benfica, criado com a decisão de Mourinho em se ligar, em plena campanha eleitoral a Florentino, desrespeitando um contrato com o clube da Luz que, por sinal, ainda hoje está em vigor.

A partir de agora tudo aponta para que a situação criada se resolva em curto espaço de tempo, também porque o Benfica precisa de oficializar a contratação daquele que, já se sabe há vários dia, será o treinador português Marco Silva.

E Rui Costa vê também assentar muita poeira que já andava no ar há muito tempo, e que contribuiu para a sua descredibilização assim considerada por alguns sectores, inclusive no interior do próprio clube a que preside.

Veremos, a partir de agora, que consequências terá no futuro este folhetim que parece ter chegado ao fim.

Fica, porém, a ideia de nem Real Madrid nem Benfica ficaram bem no retrato, o mesmo acontecendo com José Mourinho e Rui Costa que bem poderiam ter conduzido o atribulado processo de maneira diferente.