Quando ganhar não é tudo

No derradeiro jogo de preparação para o Campeonato do Mundo de Futebol, que hoje se inicia com o México a receber a África do Sul, a selecção portuguesa venceu ontem à noite, em Leiria, a equipa da Nigéria por 2-1, resultado que já se havia registado no encontro anterior em que o adversário foi o Chile.

Não fica na história o ensaio geral de ontem, dado que Portugal entra em acção na próxima quarta-feira, ficando várias dúvidas sobre as aspectos que Roberto Martinez apenas deixará perceber quando tudo for muito mais a sério.

Desde logo, e como sempre acontece em situações como a de Leiria, tudo aquilo que se registou no desafio com os nigerianos não permitiu imaginar quais serão os onze indiscutíveis para enfrentar a República Democrática do Congo em Houston, nos Estados Unidos, no encontro inaugural.

Depois, o recurso a Cristiano Ronaldo, que voltou a estar desastrado neste desafio, desperdiçando uma mão cheia de oportunidades devido à sua evidente falta de recursos físicos, mas o nosso seleccionador pode vir a continuar a entender que o jogador madeirense pode vir a ter um papel influenciador e decisivo, o que, quanto a nós, não parece muito provável.

Portugal defrontou ontem os nigerianos numa medida perfeitamente compreensível, visto que será com outra selecção africana que terá de se bater no seu primeiro desafio.

Aliás, já acontecera o mesmo com o Chile, visto que a os sul-americanos da Colômbia também nos irão sair ao caminho.

O jogo de ontem teve alguns bons momentos, mas não se pode afirmar que tenha terminado sob bons auspícios.

A nossa selecção voltou a vencer, é certo, mas a exibição ficou aquém daquilo que poderia esperar-se, com dificuldades no sector defensivo e com um ataque que raras possibilidades teve de concretizar.

Portanto, e em resumo, ficou apenas a expectativa do que poderá resultar do comportamento de uma selecção, a portuguesa, quando olhamos para a qualidade de outros verdadeiros favoritos como são os casos dos europeus da França, Alemanha, Espanha e Inglaterra, e os sempre especiais brasileiros e argentinos.

Dias difíceis nos esperam. De certeza…