No Mundial, a bola começou finalmente a rolar

México e África do Sul deram ontem o pontapé de saída em mais uma edição do Campeonato do Mundo de Futebol que, desta vez, contempla uma série de diferenças em relação aos anteriormente organizados.

Este ano, o Mundial terá mais jogos, 104 ao todo, e a participação de mais selecções, quarenta e oito, espalhadas por doze grupos, que tudo farão alcançar sucesso, o que, no entanto, não pode calhar a todos.

Neste Mundial, a realizar em três países, 78 jogos serão disputados nos Estados Unidos, cabendo 13 ao México e igual número ao Canadá. 16 cidades foram escolhidas e serão palco dos diversos jogos a que assistiremos até ao próximo dia 19 de Julho.

Ontem à noite, no grandioso e fabuloso estádio Azteca, aquele onde Maradona marcou um golo com a mãos, o anfitrião México recebeu a selecção da África do Sul, tendo vencido naturalmente a equipa da casa por 2-0, após um jogo de pouca qualidade e durante o qual o árbitro brasileiro expulsou três jogadores, dois sul-africanos e um mexicano.

Não foram momentos de grande propaganda para o futebol, sobretudo porque a formação sul-africana revelou muita falta de qualidade, tendo os locais deixado a ideia de que poderão vir a qualificar-se no seu grupo mas, provavelmente condenados a seguir, devendo cair no primeiro desafio a eliminar, nos 32 avos de final.

Na última madrugada defrontaram-se Coreia do Sul e Chéquia tendo os coreanos chegado ao fim em vantagem com o resultado de 2-1.

Os checos foram os primeiros a marcar aos 59 minutos, mas os coreanos conseguiram dar a volta ao resultado e chegar a uma vitória difícil aos 67 e 89 minutos.

Hoje teremos apenas um jogo, com o anfitrião Canadá a receber a selecção da Bósnia Herzegovina a partir das oito horas da noite.

E amanhã, às 23 horas, acontecerá a estreia do Brasil, que terá pela frente a sempre complicada formação de Marrocos, perante a qual vai certamente confirmar a sua condição de grande favorito à vitória final.