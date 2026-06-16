Por enquanto, o Mundial dos empates

Dos 16 desafios disputados até agora, oito terminaram empatados.

Surpresas, por enquanto, poucas. Cabo Verde a maior revelação.

Também há a ter em conta o empate cedido pelo Brasil frente à bem estruturada formação de Marrocos, que obrigou a canarinha a repensar a sua formulação para este campeonato, no qual outros favoritos têm passado por grandes dificuldades.

Alguns estreantes têm demonstrado não fazerem falta ao Mundial, confirmando também a ideia generalizada de que 48 seleções representam um número excessivo que corre o risco de tornar a competição enfadonha, uma vez que demasiado longa é facto que já não suscita dúvidas aos adeptos de todo o mundo.

Dos favoritos somente a Alemanha confirmou essa condição havendo, no entanto, que ter em conta o facto de os germânicos terem pela frente Curaçau, uma selecção imberbe e reveladora de baixa capacidade para estar presente numa competição de tão grande envergadura.

Até ao momento, duas selecções, Brasil e Espanha, despertavam grande expectativa, dado tratar-se de integrantes de um pequeno lote de favoritas para chegar à final e vencer o Campeonato do Mundo que por ora decorre nos Estados Unidos, México e Canadá.

E se os brasileiros não foram capazes de barrar a forte selecção marroquina, já os nossos vizinhos espanhóis sentirem perante os estreantes de Cabo Verde dificuldades cuja actuação estariam certamente longe de imaginar.

Vamos agora aguardar pela França, esta terça-feira, Argentina e Inglaterra, na quarta-feira, para ficarmos a saber melhor com que adversários podemos contar.

Quanto a Portugal, é também na quarta-feira a sua estreia, contra os africanos da República Democrática do Congo, antigo Zaire, um teste difícil tendo em conta a capacidade que os africanos presentes no Mundial já deixaram bem à vista os estragos que podem vir a fazer no que falta cumprir de todo o calendário.