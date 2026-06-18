Faltou tudo à selecção portuguesa

A selecção portuguesa de futebol não confirmou ontem à noite, em Houston, a condição de candidata ao título mundial que muitos, inclusive nós, lhe havíamos antes atribuído.

O jogo contra da República Democrática do Congo foi uma autêntica desgraça quanto àqualidade e a golos, sendo também de salientar a lamentável falta de entrega dos jogadores convocados por Roberto Martinez, que acabou por determinar o empate a um golo, e que lançou um manto de dúvidas sobre o futuro que aguarda o futebol português na mais importante competição internacional.

O jogo começou com um golo madrugador de João Neves, e com ele nascia também a ideia de que não seria muito complicado chegar a um resultado mais amplo que confirmasse a classe da nossa selecção e o prestígio que lhe é dispensado pela comunidade internacional.

Só que esse golo não só não confirmou as possibilidades da selecção lusa, como a lançou na mais incrível e inaceitável letargia que haveria de conduzir a sua exibição para um beco sem saída, sendo também justo destacar a qualidade e entrega da formação congolesa, que acabou por perturbar a carreira portuguesa, não obstante este ter sido somente o primeiro desafio.

Lançaramos ontem alguns avisos sobre a selecção africana, chamando especialmente a atenção para a condição física dos seus jogadores e capacidade de entrega ao jogo, sabendo-se também que muitos deles também beneficiam da experiência que lhes é transmitida pelos clubes onde actuam no continente europeu.

Ficou agora comprometida a qualificação para o que falta cumprir do campeonato do mundo?

Não podemos, por enquanto, cometer esse exagero, mas a verdade é que tudo aquilo a que ontem se assistiu em Houston fica como aviso muito sério para os desafios seguintes, a começar já por aquele em que vamos defrontar o Uzbequistão na próxima terça-feira.