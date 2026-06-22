A qualificação está à porta

Com o excelente empate alcançado ontem à noite frente ao Uruguai, a selecção de Cabo Verde somou o segundo ponto, e está à porta da qualificação para a fase do Campeonato do Mundo a eliminar.

Como se fosse seu, Portugal viveu ontem intensamente o jogo da selecção cabo-verdiana frente a um adversário com história, o Uruguai que, certamente, contava com maiores facilidades perante um adversário menos cotado e ainda sem cadastro em competições de grande dimensão internacional.

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Mas marcando cedo, e colocando-se em vantagem, a representação de Cabo Verde começou logo por deixar um aviso sério aos sul-americanos, que a sua tarefa não iria ficar marcada por grandes facilidades. E, mesmo depois de os uruguaios se terem colocado em vantagem no termo da primeira parte, a esperança crioula não se desvaneceu, fazendo um segundo tempo de grande qualidade, sempre com a ideia de que seria possível pontuar.

E assim aconteceu.

Um golo superiormente apontado, pouco passava dos sessenta minutos, deixou desde logo a ideia que os africanos não sairiam derrotados.

Aguentando bem até final, conseguiram manter o empate que lhe conferiu mais um ponto, e alguma esperança de que o Mundial se tornará no grande cartão de visita para que o futebol cabo-verdiano entre no conceito das nações, alcançando um feito que, a princípio, parecia inatingível.

E, na próxima fase, a eliminar, ver-se-á qual o adversário que caberá defrontar à jovem formação africana, não deixando de ter em conta de ainda restar um jogo, contra a Arábia Saudita, no próximo dia 27 deste mês, sábado, quando chegar a uma hora da manhã.

E aí sim, tudo ficará definido.