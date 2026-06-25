Quase a chegar ao fim

Restam somente quatro dias para chegar ao fim a enfadonha fase de grupos do Campeonato do Mundo de Futebol. E, até, lá a seleção de Portugal terá ainda de defrontar aquele que se afigura como o mais difícil adversário, a formação da Colômbia.

Até aqui não se pode falar de grandes surpresas, muito embora tenha havido algumas seleções cujo desempenho esteve claramente acima da média.

E, uma delas, é seguramente a de Cabo Verde, que conseguiu dois empates, um contra a Espanha, outro frente ao Uruguai, restando agora aos africanos defrontar a Arábia Saudita, o que acontecerá no próximo sábado, quando soar a primeira hora da manhã.

Quanto à nossa seleção, após um empate e uma vitória expressiva nas duas rondas iniciais, vai ter agora pela frente a Colômbia, cuja equipa vai por certo colocar maiores dificuldades ao onze de Roberto Martinez.

Jogadores conhecidos e cuja qualidade não está em dúvida, como Luiz Diaz, James Rodriguez, Richard Rios e Luiz Suarez, com as mesmas ambições que as nossas, estão preparados para dificultar ao máximo a seleção portuguesa, apesar da excelente exibição lusa no desafio anterior com o Uzbequistão.

Nesse ressuscitar da seleção nacional, Cristiano Ronaldo desempenhou papel preponderante.

Marcou dois golos e, tanto, como isso, voltou aos seus grandes momentos, prometendo que a partir de agora o país pode contar com ele para ajudar a manter a imagem de que o futebol português desfruta além-fronteiras.

E não foi apenas a exibição de CR7 a marcar a noite em Houston, porque os demais companheiros estiveram igualmente à altura da exigência do jogo, deram mostras de serem capazes de interpretar um bom futebol de conjunto, à altura daquilo a que têm habituado os portugueses, ao longo dos tempos.

Veremos se o jogo que se segue, contra um adversário mais cotado, na madrugada do próximo domingo, confirmará ou não, tudo quanto nos foi dado ver na passada terça-feira.