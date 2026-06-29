No Mundial de futebol, o botafora já começou

Terminada a longa fase de grupos do Campeonato do Mundo de Futebol, teve já início a fase a eliminar, tendo o Canadá obtido o primeiro sucesso ao derrotar a África do Sul por 1-0, o que equivale à passagem dos canadianos aos oitavos de final da importante competição.

Hoje, teremos mais dois encontros, com o Brasil a defrontar o Japão e a Alemanha a jogar com o Panamá.

Quanto à seleção de Portugal, só na noite da próxima quinta-feira terá novo desempenho, jogando em Toronto, no Canadá, com igual formação da Croácia, um adversário frente ao qual a nossa representação tem um histórico que lhe atribui larga vantagem.

No entanto, não se pode afirmar que a eliminatória está ganha, e que a passagem à fase seguinte é questão que não se discute.

Na fase que agora se iniciou, Roberto Martinez terá forçosamente de pensar num esquema diferente a utilizar pela nossa seleção.

O técnico catalão tem sido alvo das mais severas críticas, tanto na forma como tem utilizado alguns jogadores, como no modo que escolhe para o desempenho da equipa nacional.

Parece, porém, que o responsável pela nossa representação se tem mantido indiferente às muitas críticas que chovem de todos os lados, e que visam, sobretudo, criticar as exibições da equipa em praticamente todos os desafios que já disputou, com excepção do Uzbequistão, um adversário frágil que permitiu chegar não só a uma goleada, como também produzir futebol de qualidade, a justificar o valor individual de todos os jogadores convocados.

Agora, terminado o período em que estiveram em ação 48 seleções, distribuídas por 12 grupos, as quais realizaram um total de 104 jogos, a maior parte dos quais despidos de qualidade, tornando enfadonha uma competição, cujo enquadramento poderá ser revisto daqui por quatro anos, ou seja, aquando da edição mundialista a realizar em Portugal, Espanha e Marrocos.