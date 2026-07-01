Alemanha também já regressou

O Campeonato do Mundo de Futebol, que decorre em três países, não pára de nos oferecer surpresas. A mais recente chegou-nos do encontro entre a Alemanha e o Paraguai, que os sul-americanos venceram, mesmo com recurso ao desempate com a marcação de grandes penalidades.

Ficou assim mais reduzido o número de seleções favoritas a chegar ao título mundial, já que os alemães, vencedores em quatro edições, nem sequer revelaram capacidade para levar de vencida uma seleção, a do Paraguai, com pouca história no calendário internacional.

Também a Holanda, uma seleção sempre a ter em conta, sucumbiu perante Marrocos, estes com uma das equipas surpresa deste campeonato, estando por saber até onde poderão chegar.

O Brasil teve enormes dificuldades para levar de vencida o Japão, voltando a deixar os seus prosélitos pouco entusiasmados, e a ideia de, enquanto equipa, a canarinha está muitos furos abaixo de outras que, em tempos antigos, deslumbraram e encheram os estádios de qualidade, servida por jogadores que serão sempre difíceis de repetir.

Na última noite, a Noruega foi capaz de chegar pela primeira vez aos oitavos-de-final de um campeonato do mundo, não obstante ter sentido grandes dificuldades frente à forte seleção da Costa do Marfim, enquanto a França desbaratou a frágil representação da Suécia que, na verdade, nada melhor tinha possibilidades de fazer.

Nesta quarta-feira aguarda-se pela presença da Inglaterra, que irá defrontar a República Democrática do Congo, com a convicção de que poderá fazer melhor do que os portugueses conseguiram frente àquela representação africana.

E a propósito de Portugal, aumenta a expectativa sobre como vai conduzir o seu jogo, amanhã, em que terá como adversária a formação da Croácia.

Se a estatística ganhasse jogos, o triunfo da nossa seleção estaria ganho, à vontade.

Só que faltam jogar noventa minutos, ou até mais, para que os escolhidos por Roberto Martinez demonstrem que têm capacidade para conseguir melhores exibições do que até aqui foram vistas neste Mundial.